Erzurum, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur bekleniyor
|01 Nisan 2021 10:29
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı çok bulutlu olması öngörülen bölge genelinde, Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Erzurum, Ardahan, Kars ve çevrelerinin ise aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Iğdır'da 5, Erzincan'da 4, Erzurum'da 2, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 20, Tunceli'de 17, Erzincan'da 14, Ağrı'da 11, Kars'ta 10, Erzurum ve Ardahan'da 9 derece olacağı öngörülüyor.
Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 130, Sarıkamış'ta 102 ve Konaklı'da 86 santimetre ölçüldü.
Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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