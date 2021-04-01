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Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

Yurdun bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
 01 Nisan 2021 10:38
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Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

KARAMAN

İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köylerinde, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, hızlı vaka artışı nedeniyle Yukarımescit ve Aşağımescit köylerinin 10 gün karantinaya alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin köylerde gerekli tedbirleri alacağı bildirilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

SİVAS

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Geyikpınar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak amacıyla Geyikpınar köyünde 10 gün karantina kararı alındı.

Köye, giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Anadolu Ajansı
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