4'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 10 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı
MSB: Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişi gözaltına alındı.
|01 Nisan 2021 11:02
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MSB: Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişi gözaltına alındı.
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