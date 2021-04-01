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Kazakistan yapılanmasındaki FETÖ'cü 2 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 2 şüpheli, uçakla geldikleri İstanbul'da havalimanında gözaltına alındı.
 01 Nisan 2021 11:25
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Kazakistan yapılanmasındaki FETÖ'cü 2 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstanbul Havalimanı şubeleri ekipleri, FETÖ'nün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösteren ve o ülkede şirketleri bulunan A.B. ile E.B.'nin, Kırgızistan üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheliyi, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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