'Ziya Öğretmen' fizik öğretmenleriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılmasını kendisinin de arzuladığını, ancak kontrollü devam etmek istedikleri, öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlığını düşündükleri için tedbirli ve güvenli şekilde adım attıklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" ve "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" programları kapsamında, meslektaşları ve öğrencilerle çevrim içi ortamda buluşmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan fizik öğretmenliği il zümre başkanları ve fizik öğretmenleriyle buluşup salgın döneminde uzaktan ve yüz yüze eğitimle ilgili deneyimlerini, görüş ve düşüncelerini paylaşan Bakan Selçuk, daha sonra Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile buluştu.

Fizik öğretmenleri ile buluşmasında, salgın döneminde olağanüstü çaba gösteren meslektaşları sayesinde her bir öğrenciye rahatça ulaşabildiklerini vurgulayan Selçuk, "'Burası bizde' diyen her arkadaşımız, aslında çocuklarımızın bir emanet olduğu bilinciyle hareket ediyor ve ülkemizin eğitim ihtiyacı konusunda elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Hepinize müteşekkirim." açıklamasında bulundu.

- "Sağlık önceliğimiz"

Karaman'da fizik öğretmeni Ahmet Yüzbaşıoğlu'nun kızının, "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde." isteğini dile getirmesi üzerine Selçuk, şu yanıtı verdi:

"Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için, öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı. Sağlık önceliğimiz, koşullar izin verdikçe tüm evlatlarımızı yüz yüze eğitimde okullarına kavuşturmak isteriz. Her bir öğrencimize ulaşacağımız destekleme programımızı da çok yakında sizlerle paylaşacağız."

Şanlıurfa Harran'da fizik öğretmeni Burcu Türkkan, mekatronik mühendisliğinde yüksek lisans yaptığını ve okulda robotik sınıfı açtığını anlattı. Bu sınıfta robotlar ürettiklerini kaydeden Türkkan, fizik derslerinde kullandığı web.2 araçları ve oyunlarla öğrencilerin derslere olan ilgisinin arttığını aktardı.

Mardin'de öğretmenlik yapan Orhan Kesim'in, TRT EBA'da fizik dersleri veren öğretmen Ahmet Nuri Akay'ın anlatımlarının çok sevildiğini söylemesi üzerine Selçuk, "Ahmet Nuri Hoca fizik konusunda hem bilimsel hem teorik anlamda çok derin bilgisi olan hem de işin pratiğini anlatma noktasında çok büyük becerileri olan bir hocadır." görüşünü dile getirdi.

- Ziya Öğretmen, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk oldu

Fizik öğretmenleri ile buluşmasının ardından "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" programı ile Eskişehir Atatürk Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk olan Selçuk, öğrenci, öğretmen ve idarecilerle sohbet etti.

Öğrenciler, tutkuyla bağlı oldukları sanat dallarını mesleğe dönüştürmek için tercih ettikleri Güzel Sanatlar Liselerinde aldıkları eğitimi, öz geçmişlerini ve geleceğe dair hedeflerini Selçuk ile paylaştı.

"Ben öz geçmişleri çok seviyorum. Ama öz geleceğinize ne yazdığınızı çok önemsiyorum." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"İçinizdeki cevheri mücevhere dönüştürmek öğretmenlerimizin ve anne babaların desteğiyle oluyor. Siz yılmadan çalışırsanız bunun hakkını vermek de bizim sorumluluğumuz altında. Yeteneklerinizle tüm dünyaya sesinizi duyurmanız mümkün. Çıtanız bütün dünya."

Müziğin önemli yer tuttuğu buluşmada, genç sanatçılar, klasik Batı müziğinden Anadolu'nun türkülerine, zeybeklerine uzanan bir müzik ziyafeti sundu.

- "Sizlerle yaptığımız bu görüşmeyi sanatla buluşma olarak algıladım"

Öğrencilerin yerel kültürün tınılarını evrensel olarak yorumladıkları eserleri çok beğendiğini belirten Selçuk, onları EBA Televizyonu'nda bir programa davet etti.

Yazdıkları öyküler, yaptıkları resimler ile pek çok yarışmada dereceye giren öğrencilere emek veren tüm meslektaşlarına teşekkür eden Selçuk, "Güzel sanatlar liselerimiz sayesinde sizler üniversite eğitimi öncesinde istediğiniz profesyonel eğitimi alabiliyorsunuz. Ben sizlerle yaptığımız bu görüşmeyi sanatla buluşma olarak algıladım. Sizlerin sayesinde sanatın inceliklerini güzelliklerini paylaşma fırsatımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ise Bakan Selçuk'a kara kalemle resmettikleri portresini hediye etti.

Öğrencilerin diğer bir sürpriz hediyesi de "Ziya Öğretmen'imize UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı Hatırası" notuyla kendi yaptıkları Yunus Emre heykeli oldu. Hediyenin, kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Selçuk, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'ni, Türkiye'ye yakışan güzel işlerinden dolayı kutladı.