Kumar baskınında pencereden kaçmaya çalıştılar, polisle karşılaştılar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mart ayında, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehaneler ile kumar oynandığı belirlenen evlere operasyon düzenledi

44 ayrı adrese yapılan baskınlarda kumar oynarken yakalanan 330 kişiye, pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynama suçundan 844 bin 765 lira para cezası uyguladı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 24 bin 650 lira para, 3 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

Kahvehanelerden birine yapılan baskında polisi gören kişilerin, pencereden kaçmaya çalıştığı ve burada da polisle burun buruna geldiği anlar polis kamerasına yansıdı.