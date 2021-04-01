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İzmir'de Hobi bahçelerine yapılan evler yıkılacak

İzmir'in Menderes ilçesinde 'hobi bahçesi' adı altında alınan alanlara inşa edilen yapılar, belediye ekiplerince yıkılacak.
 01 Nisan 2021 11:51
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İzmir'de Hobi bahçelerine yapılan evler yıkılacak

Menderes ilçesinde 200 ile 500 metrekare arasında parsellere bölünerek kurulan kooperatiflere üye olanlara noter satışıyla verilen hobi bahçelerinde inşa edilen yapılar için yıkım kararı alındı. 'Hobi bahçelerine' yönelik kanun teklfinin yasalaşması üzerine İzmir Valiliği, belediyelere 'gerekenin' yapılması için tebligat gönderdi. Menderes Belediyesi de ilçelerindeki hobi bahçelerinin sahiplerine ceza kesti. Ardından da yıkım kararı aldı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, hobi bahçeleriyle ilgili kanunun çıkması üzerine kendilerine Valilik tarafından gerekli işlemlerin yapılması için tebliğ geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İlçemizde 5 bine yakın hobi bahçesi var. Valilikten gelen yazı üzerine ilçemizde bulunan hobi bahçelerine ceza kesmek zorunda kaldık. Şimdi de yıkıma başlayacağız. Hobi bahçeleri konusunda hiçbir şekilde taviz verilmiyor. Eğer bunu yapmazsak Valilik tarafından soruşturma açılacak. Hakkında yıkım kararı olan yapıları yıkmazsak eğer Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıkım gerçekleştirilecek ve yıkım masrafları yüzde 100 fazlası ile belediyelerden alınacak. Hal böyle olunca biz de hobi bahçelerini yıkıma sevk etmek zorunda kaldık, önümüzdeki aylarda bu yapılar planlı şekilde, program dahilinde yıkılacak. Vatandaşlarımızın da hobi bahçelerine itibar etmemesini istiyoruz."

Hobi Bahçeleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz (31) ise, "Menderes genelinde yaklaşık 5 bin bahçemiz var. Bu alanlar milli servet niteliği taşıyor Biz bu alanların tekrar tarım alanı olarak kullanılacağını düşünmüyoruz" dedi.

Hobi bahçesi sahibi Tuğba Tekin (38) de "Çocuklarımız toprakla buluşsun istedik. Huzur bulmak istedik. Yıkım değil, çözüm istiyoruz" diye konuştu.

DHA
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