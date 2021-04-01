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Karantinada olması gereken aşçı, pavyonda yemek yaparken yakalandı

İstanbul Pendik'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ihbar üzerine bir lokantaya baskın düzenlendi. İş yerinin içkili lokanta ruhsatıyla pavyon olarak çalıştırıldığı belirlenirken, içeride bulunanların kimlik sorgulamalarında iş yeri aşçısının koronavirüs temaslısı olduğu ortaya çıktı.
 01 Nisan 2021 11:52
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İstanbul'da yapılan bir ihbarı değerlendiren Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.00'dan sonra açık kalması yasak olduğu halde çalıştırılan lokantaya geldi.

Ekipler, önce işyeri etrafında ellerinde telsizlerle gözcülük yapan kişilerin olduğunu fark etti. Mekanı incelemeye alan polisler, iş yerinin kapalı olan kepenginden bir müşterinin çıktığını gördüğü anda içeriye baskın düzenledi. Bu sırada içeri giren ekipler ile içeride bulunanlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisler, lokanta olarak görünen mekanın pavyon olduğunu tespit etti.

Polisleri gören bazı kadınlar mekanda kaçışmaya başladı. Polis ekipleri, içeride bulunan kişilere yaptığı kimlik sorgulamalarında lokanta aşçısının koronavirüs temaslısı olduğu bilgisine ulaştı.

Aşçı, işletmenin yakınında bulunan bir hastaneye gönderilirken, içeride bulunan 26 kişiye 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi. İşletmeye çağrılan zabıta ekipleri, işyerine hem saat 19.00'dan sonra çalıştığı hem de pavyon olarak işletildiği için cezai işlem uyguladı.
DHA
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