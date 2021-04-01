1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti

TOKİ, son 19 yılda Gaziantep'te 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, 23 okul, 1 hastane, 3 sağlık ocağı, 3 pansiyon, 17 cami, 16 ticaret merkezi, 2 kamu hizmet binası ve 2 spor salonu inşa etti
 01 Nisan 2021 12:12
+Aa- Yazdır
TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Gaziantep'te son 19 yılda yapımına başlanan 23 bin 603 konutun 20 bin 813'ü tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'te sosyal konutlar, okullar, stadyum, camiler, ticaret merkezleri ve diğer donatılar inşa edildi.

Dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için ise son 19 yılda Gaziantep'te yapımına başlanan 23 bin 603 konutun 20 bin 813'ü tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

TOKİ'nin Gaziantep'teki projelerinden biri olan "Kuzey Şehir" projesinin 2023'e kadar tamamlanması hedefleniyor. Kuzey Şehir projesinde yaklaşık 250 bin kişi yaşayacak ve toplamda 50 bin konut inşa edilecek.

Türkiye'nin sosyal konut alanında en büyük konut projelerinden biri olan "Kuzey Şehir" projesi vatandaşların eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma kadar tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veriyor.

- Millet bahçesinin yapımı devam ediyor

Gaziantep'te yıkılan Kamil Ocak Stadı alanında yapımına başlanan millet bahçesinin inşası devam ediyor. Kentin merkezinde yer alacak ve vatandaşların kolayca ulaşabileceği Gaziantep Millet Bahçesinde çarşılar, gezinti yolları ve çim alanlar yer alacak.

57 bin 485 metrekarelik alana sahip olan millet bahçesinin 31 bin 506 metrekarelik kısmında yeşil alan planlaması yapılıyor. Bu çerçevede alanda 676 yapraklı ağaç, 385 ibreli ağaç, 10 bin 42 çalı, 4 bin 624 yer örtücü ve sarıcı türü olmak üzere toplamda 15 bin 727 ağaç ve çalı bulunacak.

Proje kapsamında ayrıca 300 metrekarelik alana kütüphane ve millet kıraathanesi yapılacak.

TOKİ, Gaziantep'te FIFA ve UEFA standartlarında 33 bin seyirci kapasiteli, bin 117 araçlık otoparkı ve locaları bulunan stadyum inşa etti. Kentte 23 okul, 1 hastane, 3 sağlık ocağı, 3 pansiyon, 17 cami, 16 ticaret merkezi, 2 kamu hizmet binası ve 2 spor salonunun yapımı da tamamlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tapularını alamadıklarını iddia eden site sakinleri suç duyurusunda bulundu
01 Nisan 2021 12:48		 Dereiçi köyünde evleri yananlar için konut projesi hazırlandı
31 Mart 2021 19:35
TOKİ'den 557 TL taksitle ev! İşte projeler
29 Mart 2021 09:07		 Ziraat Bankası'ndan köyde yaşamak isteyenlere 12 ay ödemesiz, faizsiz 100 bin TL kredi
24 Mart 2021 11:10
İstanbul'da kiralık ev fiyatları yükseldi: Bazı yerlerde artış yüzde 100'ün üzerinde
24 Mart 2021 09:29		 Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
23 Mart 2021 11:12
İstanbul'da 20 yaşın üzerinde 3,1 milyon adet konut bulunuyor
23 Mart 2021 11:11		 Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatlar yüzde 20 arttı
22 Mart 2021 23:49
10 milyon kişi risk grubundaki konutlarda oturuyor
20 Mart 2021 20:43		 Bakan Pekcan duyurdu: Esnafa yeni destek
19 Mart 2021 12:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Karantinadaki aşçı pavyonda yemek yaparken yakalandı13:05 - Dünya Kanser İstatistikleri yayımlandı: Ölüm oranında yüzde 30 düşüş13:03 - Müdürden, müdüre hakaret suçlaması12:52 - İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü12:48 - Tapularını alamadıklarını iddia eden site sakinleri suç duyurusunda bulundu
12:38 - Kız öğrencilere istismardan okul müdür vekiline 79 yıl 6 ay hapis12:36 - İTO'ya göre Mart'ta perakende fiyatlar yüzde 1,13 arttı12:34 - Savcılar Sitesi saldırısında firari 2 PKK'lı terörist hakkında kırmızı bülten12:29 - Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda12:25 - Martta tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı12:12 - TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti
12:02 - 'Parlamento kararlarını değiştirmeye çalışmak demokrasiyle bağdaşmaz'11:52 - Karantinada olması gereken aşçı, pavyonda yemek yaparken yakalandı11:51 - İzmir'de Hobi bahçelerine yapılan evler yıkılacak11:41 - Kumar baskınında pencereden kaçmaya çalıştılar, polisle karşılaştılar11:35 - 'Ziya Öğretmen' fizik öğretmenleriyle buluştu
11:33 - PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı: Aşı sıkıntısı yaşıyoruz
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
OHAL Komisyonu'na başvuran FETÖ'cüleri mağdur ilan ettiler
Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
renklerin anlamı 4
metot 2
et döner 3
hodri 2
tt olmak 3
cendere 4
idefix 1
diss atmak 2
şafak saymak 1
ıtriyat 1
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam