1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Martta tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.
 01 Nisan 2021 12:25
+Aa- Yazdır
Martta tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı. İthalatımız martta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar oldu. Martta dış ticaret açığımız, Mart 2020'ye göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek, 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara geriledi."

"En yüksek ilk çeyrek değeri"

Pekcan, "İlk çeyrek ithalatı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar, dış ticaret açığı yüzde 15,2 düşüşle 11 milyar dolar oldu. İlk çeyrekte ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek değeri." dedi.

Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke olarak, pandemi gibi küresel güçlüklere rağmen, yüksek büyüme ve katma değerli ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, durmadan ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Bunu 83 milyon el ele, birliktelik ve dayanışma içinde bir millet olarak başaracağız. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kripto paraya yatırım yapacaklara 'güvenlik' uyarısı
01 Nisan 2021 11:08		 Ramazan'da kırmızı ete zam yok, tavuğa da beklenmiyor
31 Mart 2021 23:12
Bitcoin yeniden yükselişe geçti
31 Mart 2021 23:01		 Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
31 Mart 2021 22:37
Sağlık çalışanlarının eldiven ihtiyacı için fabrika kurulacak
31 Mart 2021 19:51		 Ziraat Bankası, Çin'den 400 milyon dolarlık kredi temin etti
31 Mart 2021 19:42
Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı
31 Mart 2021 12:45		 'Türkiye 'Orta Koridor' rotasıyla ticaretten daha fazla pay alabilecek'
31 Mart 2021 12:44
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 53 milyar lira verdi
31 Mart 2021 12:20		 Otomotivde büyüyen çip krizi diğer sektörlere de yayılıyor
31 Mart 2021 11:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Karantinadaki aşçı pavyonda yemek yaparken yakalandı13:05 - Dünya Kanser İstatistikleri yayımlandı: Ölüm oranında yüzde 30 düşüş13:03 - Müdürden, müdüre hakaret suçlaması12:52 - İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü12:48 - Tapularını alamadıklarını iddia eden site sakinleri suç duyurusunda bulundu
12:38 - Kız öğrencilere istismardan okul müdür vekiline 79 yıl 6 ay hapis12:36 - İTO'ya göre Mart'ta perakende fiyatlar yüzde 1,13 arttı12:34 - Savcılar Sitesi saldırısında firari 2 PKK'lı terörist hakkında kırmızı bülten12:29 - Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda12:25 - Martta tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı12:12 - TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti
12:02 - 'Parlamento kararlarını değiştirmeye çalışmak demokrasiyle bağdaşmaz'11:52 - Karantinada olması gereken aşçı, pavyonda yemek yaparken yakalandı11:51 - İzmir'de Hobi bahçelerine yapılan evler yıkılacak11:41 - Kumar baskınında pencereden kaçmaya çalıştılar, polisle karşılaştılar11:35 - 'Ziya Öğretmen' fizik öğretmenleriyle buluştu
11:33 - PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı: Aşı sıkıntısı yaşıyoruz
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
OHAL Komisyonu'na başvuran FETÖ'cüleri mağdur ilan ettiler
Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bizim zamanımızda 1
teskin 2
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 2
hamletmek 1
arşivlik filmler 1
ne düğünüme ne cenazeme 6
titr 2
gadr 1
diss atmak 2
iştiyak 1
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam