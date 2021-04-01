1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İTO'ya göre Mart'ta perakende fiyatlar yüzde 1,13 arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da mart ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13, toptan fiyatlar yüzde 3,10 arttı-
 01 Nisan 2021 12:36
+Aa- Yazdır
İTO'ya göre Mart'ta perakende fiyatlar yüzde 1,13 arttı

İstanbul'da martta, bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13, toptan fiyatlar yüzde 3,10 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mart 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,13 arttı.

Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,10 yükseliş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,37, toptan fiyatlar yüzde 17,67 artış kaydetti.

- Sektörel bazda değişim oranları

Peraken fiyatlar mart ayında bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,28, konut harcamalarında yüzde 1,23, gıda harcamalarında yüzde 1,08, giyim harcamalarında yüzde 4,14, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,44 ve konut harcamalarında yüzde 1,23 arttı.

Bu dönemde kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,21, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,31 azalan perakende fiyatlar, diğer harcamalar grubunda değişim göstermedi.

Toptan fiyatlar ise martta bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 5,57, kimyevi maddeler grubunda yüzde 6,69, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,72, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,56, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,98 artış kaydederken, mensucat grubunda ise fiyat değişmedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
31 Mart 2021 23:45		 Benzine yapılan zam fiyatlara yansımayacak
31 Mart 2021 17:41
Ramazan'a sayılı günler kala erzak kolilerine yüzde 35 zam
31 Mart 2021 08:38		 TCMB Başkanı'ndan enflasyon ve faiz mesajı
30 Mart 2021 14:43
Motorin ve benzine yapılan zam fiyatlara yansımayacak
29 Mart 2021 17:30		 Motorin, Benzin ve LPG fiyatına zam! Fiyatlara yansımayacak
25 Mart 2021 17:42
Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 549 milyon dolar arttı
25 Mart 2021 14:53		 MB: Enflasyon beklentileri mart ayında yükseldi
25 Mart 2021 14:44
Motorine yapılan 35 kuruşluk indirim fiyatlara yansımayacak
22 Mart 2021 17:43		 MB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
21 Mart 2021 12:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Karantinadaki aşçı pavyonda yemek yaparken yakalandı13:05 - Dünya Kanser İstatistikleri yayımlandı: Ölüm oranında yüzde 30 düşüş13:03 - Müdürden, müdüre hakaret suçlaması12:52 - İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü12:48 - Tapularını alamadıklarını iddia eden site sakinleri suç duyurusunda bulundu
12:38 - Kız öğrencilere istismardan okul müdür vekiline 79 yıl 6 ay hapis12:36 - İTO'ya göre Mart'ta perakende fiyatlar yüzde 1,13 arttı12:34 - Savcılar Sitesi saldırısında firari 2 PKK'lı terörist hakkında kırmızı bülten12:29 - Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda12:25 - Martta tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı12:12 - TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti
12:02 - 'Parlamento kararlarını değiştirmeye çalışmak demokrasiyle bağdaşmaz'11:52 - Karantinada olması gereken aşçı, pavyonda yemek yaparken yakalandı11:51 - İzmir'de Hobi bahçelerine yapılan evler yıkılacak11:41 - Kumar baskınında pencereden kaçmaya çalıştılar, polisle karşılaştılar11:35 - 'Ziya Öğretmen' fizik öğretmenleriyle buluştu
11:33 - PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı: Aşı sıkıntısı yaşıyoruz
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
OHAL Komisyonu'na başvuran FETÖ'cüleri mağdur ilan ettiler
Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arşivlik filmler 1
asosyal insanlar 6
geceyi gündüze katmak 1
prompter 2
abus 1
Güney Kore 2
omlet 3
minyatür 2
enginde yavaş yavaş 1
sizi neden işe alalım 3
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam