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Müdürden, müdüre hakaret suçlaması

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gülşen Kocataş (43), Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Zeki P. hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 01 Nisan 2021 13:03
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Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gülşen Kocataş, avukatı Celal Taşdan aracılığıyla Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Zeki P. hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kocataş, suç duyusu dilekçesinde, 2016 yılında müdür olarak atandığı kooperatifi, bölgenin en iyi kooperatifi haline getirdiğini anlatarak, Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Zeki P.'nin başarılı olduğu için kendisine diğer müdürlerle toplantı sırasında hakaret ettiğini iddia etti. Gülşen Kocataş, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Herkesin içinde hakaret etti. Sesimi duyurmak istiyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Bir kadın olarak psikolojik şiddet gördüm dedi.Gülşen Kocataş'ın avukatı Celal Taşdan da Burada hakaret, küfür ve tehdit var. Hakkımızı hukuk önünde hakkını arayacağız diye konuştu. Zeki P. ise, açıklama yapmak istemedi.
DHA
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