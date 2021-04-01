1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görevi başında kalp krizi geçiren belediye çalışanı kurtarılamadı

Bolu Belediyesinde çalıştığı sırada kalp krizi geçiren 3 çocuk babası Hüseyin Zengin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
 01 Nisan 2021 13:23
+Aa- Yazdır
Görevi başında kalp krizi geçiren belediye çalışanı kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Tahsilat Birimi'nde çalışan Hüseyin Zengin (50), sabah saatlerinde iş yerinde fenalaştı. Zengin'in fenalaştığını gören arkadaşları 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Zengin, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Hüseyin Zengin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Belediyeden personele yüzde 60 zam
01 Nisan 2021 13:31		 Pistten çıkan uçak, pide salonu olacak
31 Mart 2021 18:06
Aynı aileden 5 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
31 Mart 2021 16:54		 Kırmızıya dönen ilin, koronayı bitiren ilçesi: 12 gündür vaka yok
31 Mart 2021 15:09
Otel sahiline 'beyaz kum' görünümlü mermer tozu dökmüş
31 Mart 2021 13:48		 Yaklaşık 25 yılını verdiği koleksiyonuna paha biçemiyor
31 Mart 2021 13:43
8 köyde hiç bir vakaya rastlanmadı
30 Mart 2021 23:27		 36 yıllık Rami Hali, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınıyor
30 Mart 2021 22:25
Çubuk Belediye Başkanından sağlıksız turşu imalatı görüntülerine açıklama
30 Mart 2021 18:59		 Vali Çelik, hız sınırını bilmeyen sürücülerin ehliyetlerini aldı
30 Mart 2021 18:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:53 - Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 521 milyon dolar azaldı14:51 - Movavi video yazılımı14:44 - Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı14:39 - Astsubay devrilen otomobilde hayatını kaybetti14:34 - DSÖ'den Avrupa'ya 'aşılama' uyarısı: Çok yavaş14:31 - Kayseri'de 5 FETÖ sanığına hapis cezası
14:21 - Türkiye'de yılda 60 bin öğrenci 'Erasmuslu' oluyor14:19 - Akşener: AYM'nin iddianameyi iade etmesi normal bir prosedür14:17 - Dört ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı14:15 - Emine Bulut'un katilinin cezasını İstinaf onandı, aile Yargıtay'a başvurdu14:11 - Vatandaş 2020'de en çok asayiş hizmetlerinden memnun14:08 - İşe başlamadan önce varolan hastalığın devamı ve malullük
14:05 - 23 kişi 'tersine göçle' TOGG'a katılmak için geldi14:04 - DHBT sınav giriş belgeleri erişime açıldı13:59 - FETÖ'nün sözde 'Adıyaman bölge ablası' Samsun'da yakalandı13:52 - Yürüteçle merdivenden düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı13:48 - Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına ceza indirimi
13:41 - Sayıştay, üniversitelerin mali işlerinde görevli personeli eğitecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı: Aşı sıkıntısı yaşıyoruz
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza
Prof. Balık: BioNTech daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
OHAL Komisyonu'na başvuran FETÖ'cüleri mağdur ilan ettiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamletmek 1
hasım 3
glikoz 1
asosyal insanlar 6
Ot 2
abus 1
tereyağlı ballı ekmek 1
kör döğüşü 1
bekletilmek 5
toplu taşıma aracı 2
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam