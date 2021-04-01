Görevi başında kalp krizi geçiren belediye çalışanı kurtarılamadı

KURUM İÇİ GELİR VE DEFTERDARLIK UZMANLIĞINDA ÖNEMLİ Y.D. KARARI Danıştay 2. dairesi, BES'in açtığı davada, kurum içinde gelir uzmanlığı ile defterdarlık uzmanlığına atamayı düzenleyen usul ve esasların Resmi Gazetede yayımlanmamasından dolayı, "sözlü sınav" ve "en az 75 puan" ibarelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.