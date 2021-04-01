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Sayıştay, üniversitelerin mali işlerinde görevli personeli eğitecek

Sayıştay, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, denetim alanına giren konularda üniversitelerdeki ilgili personele eğitimler verecek.
 01 Nisan 2021 13:41
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Sayıştay, üniversitelerin mali işlerinde görevli personeli eğitecek

YÖK'te düzenlenen törende, protokol Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş tarafından imzalandı.

Saraç, konuşmasında, protokolle döner sermaye gibi üniversiteleri ilgilendiren mali konulardaki sıkıntıların, akademik ve idari personele verilecek eğitimlerle aşılmasının amaçlandığını söyledi.

YÖK olarak üniversitelerin Sayıştay denetimlerinde karşılaşılan çeşitli sorunlarını derlediklerini belirten Saraç, şöyle konuştu:

"Sayıştay Başkanlığı yaptığı denetimlerde üniversitelerdeki eksiklikleri iyi biliyor. Bu kapsamda eğitim konuları havuzu oluşturulacak ve havuzda yer alan konularla ilgili alanında uzman Sayıştay denetçileri eğitimler verecek. Protokol kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim taleplerinin derlenmesi ve eğitim faaliyetlerine katılımları Başkanlığımız koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Yükseköğretim kurumlarımızın akademik ve idari personeline verilecek eğitimler ise Sayıştay Başkanlığınca müzakereyle belirlenecek alanlarda gerçekleştirilecek. Eğitimlerin kapsamı ve zamanlaması da iki kurum arasındaki mutabakatla belirlenecek. Yükseköğretim kurumları için bir eğitim planlaması gerçekleştirmeyi ve talep edilen alanlarda bu eğitimlerin verilmesini hedeflemekteyiz."

Sürecin üniversitelerle yazışma yapılması, eğitimden yararlanmak isteyen üniversitelerin belirlenmesi, YÖK'e müracaatların alınması ve eğitim verilecek personelin tespiti şeklinde ilerleyeceğini anlatan Saraç, şu bilgileri verdi:

"Bize üniversitelerimizden aktarılan konularla ilgili eğitim taleplerini ve Sayıştay Başkanlığı denetçilerinin denetimlerde karşılaştıkları sorun alanlarını birlikte değerlendireceğiz. Ana başlıklar altında eğitim planlaması yapan yükseköğretim kurumlarımızın eğitim faaliyetlerine katılımının koordinasyonunu sağlayacağız. Yükseköğretim kurumlarında eğitimin tamamlanmasının ardından eğitim alanlarının sınava tabi tutulması da yine bu protokolle karara bağlanmış durumda. Bu iş birliği protokolünün sağladığı katılımlar ile yapılan denetimler gerek yükseköğretim kurumlarımız gerekse de Sayıştay Başkanlığı iş yükünü azaltma açısından verimli bir hale dönüşecek."

- "YÖK koordinasyonunda yapılmasını istedik"

Sayıştay Başkanı Baş da yeni Sayıştay Kanunu'nda ifade edilen rehberlik fonksiyonunu ön plana çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Benzer bir iş birliğine daha önce Türkiye Belediyeler Birliği ile gittiklerini belirten Baş, şunları kaydetti:

"İrili ufaklı bütün belediye ile bu eğitimleri çok sayıda katılımcıyla salgın nedeniyle online gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl bazı üniversitelerden gelen talepleri de karşıladık. Bunu sistematik hale getirmek için YÖK Başkanlığımızdan talepte bulunduk. Bunun belli bir sistematik dahilinde ve YÖK koordinasyonunda yapılmasını özellikle istedik. Bu protokolün, üniversitelerin harcama birimlerinin kapasitelerinin artırılmasına faydalı olacağına inanıyoruz."

Törene, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri ve Sayıştay yetkilileri de katıldı.
Anadolu Ajansı
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