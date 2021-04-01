Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına ceza indirimi
|01 Nisan 2021 13:48
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Y.E.A. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık Y.E.A, şunları anlattı:
"FETÖ'nün sohbet toplantılarına 2 yıl kadar gittim. Daha sonra Sait isimli bir arkadaş bana askeri okullara gitmek isteyip istemediğimi sordu. Ben de ailemle konuştum. 2013 yılında Kara Harp Okulunu kazandım. Sait, baskı kurarak Bank Asya'da hesap açtırmamı ve buraya para yatırmam gerektiğini söyledi. Ben de hesap açtırmak zorunda kaldım. Kara Harp Okulunda okurken ısrarla beni arayıp buluşmak istediklerini söylüyorlardı. Ben de buluşmak zorunda kaldım. Daha sonra intibak eğitimi sırasında okulu bıraktım. Etkin pişmanlığa dair detaylı ifadem dosyada mevcuttur. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ediyorum."
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında tutarlı beyan ve teşhisleri dikkate alınarak sanığın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği Y.E.A'nın cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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