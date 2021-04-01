Yürüteçle merdivenden düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı
|01 Nisan 2021 13:52
|+Aa- Yazdır
Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katında yaşayan Fadime ve Fethi Avcılaroğlu çiftinin 9 aylık oğulları Asaf, "örümcek" olarak tabir edilen yürüteçle açık kapıdan dışarı çıktıktan sonra merdivenden düştü.
Yaralanan bebek, yakınları tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu belirlenen bebek, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Bebeğin burada yoğun bakım servisine alındığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Avcılaroğlu ailesinin komşusu Ramazan Çevik (19), gazetecilere, bebeği merdivenden düşerken gördüğünü belirterek, "Çocuk merdiven basamaklarından yuvarlanmaya devam ediyordu. Son basamaklara doğru çocuğu tutabildim. Daha sonra en yakın sağlık kuruluşuna götürdük. Şimdi yoğun bakımda tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kumar baskınında pencereden kaçmaya çalıştılar, polisle karşılaştılar
01 Nisan 2021 11:41
|İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık'tan yargılandığı dava ertelendi
01 Nisan 2021 10:45
|Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti
01 Nisan 2021 10:14
|Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
01 Nisan 2021 10:10
|Üzerine kaynar süt dökülen minik Yusuf Erzurum'da tedaviye alındı
01 Nisan 2021 09:56
|Bakan Gül'den 'adli görüşme' genelgesi
01 Nisan 2021 09:44
|Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
01 Nisan 2021 09:32
|Gaziantep'te hava destekli 'Narko-Şahin-27' operasyonunda 29 şüpheli yakalandı
01 Nisan 2021 09:31
|Covid-19 çocuklarda arttı
01 Nisan 2021 09:04
|Apartman yönetimine kayyum atandı, sorunlar çözülmedi
01 Nisan 2021 08:52