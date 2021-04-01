DHBT sınav giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığı, 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
|01 Nisan 2021 14:04
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11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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