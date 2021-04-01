23 kişi 'tersine göçle' TOGG'a katılmak için geldi
|01 Nisan 2021 14:05
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TOGG'un LinkedIn hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, "#YeniLigeYolculuk'a başlarken danışman olarak yanımızda olan dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak, 1 Nisan itibarıyla TOGG Tasarım Lideri olarak ekibimize katıldı." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda yer alan kısa videoda, TOGG hesabından, Murat Günak'a "Sevgili Murat Günak; başından beri danışman olarak eşlik ettiğiniz yolculuğumuza bugünden itibaren 'TOGG Tasarım Lideri' olarak devam edecek olmanızdan mutluluk duyuyoruz. TOGG ailesine hoş geldiniz." ifadeleriyle mail atıldığı görülüyor.
İstanbul doğumlu olan Murat Günak, ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra Almanya'nın Kassel kentindeki Güzel Sanatlar Akademisi'nde endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldı.
Mezun olduktan sonra 2 yıl Ford Almanya'da çalışan ve daha sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcılık yapan Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atandı. Günak, 1998'de Mercedes-Benz ve DaimlerChrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak geri döndü.
Nisan 2003'te Volkswagen marka grubu tasarım ekibine katılan ve 1 Ocak 2004'te Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürü olarak görev alan Günak, görevi sırasında gruptaki tüm markaların tasarım faaliyetlerinden sorumlu oldu.
Günak'ın tasarımını yaptığı otomobiller arasında Mercedes SLK, Mercedes C Serisi, Peugeot 206, Volkswagen Eos ve Volkswagen Golf GTI bulunuyor.
- "Tersine göçle" TOGG'a katılanların sayısı 23 oldu
Öte yandan, bugüne dek "tersine göçle" TOGG'a katılan kişi sayısı, Murat Günak'la 23'e yükseldi.
Söz konusu gelişme, "TOGG'un tersine göç konusuna katkı sağladığı" şeklinde yorumlanıyor.
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