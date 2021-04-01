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Türkiye'de yılda 60 bin öğrenci 'Erasmuslu' oluyor

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı: "Bugüne kadar 17 yıldır 1,4 milyar avroluk hibeyi 36 bin farklı projeye, 700 bin insanımıza tahsis ettik"
 01 Nisan 2021 14:21
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Türkiye'de yılda 60 bin öğrenci 'Erasmuslu' oluyor

Avrupa ülkeleri arasında öğrenci, eğitim personeli, stajyer ve mesleki eğitim alanında değişim programı Erasmus+ ve dayanışma programlarından Türkiye'den yılda 60 bine yakın kişi yararlanıyor.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi iş birliğinde çevrimiçi "webinar" şeklinde düzenlenen, Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu'nun (UPUES 2021) açılışında, Erasmus+ ve dayanışma programlarını 17 yıldır yürüttüklerini söyledi.

- Yılda 60 bin kişi AB ülkelerine eğitime gidiyor

Program kapsamında yıllık 135 milyon avroluk bütçenin değerlendirildiğini aktaran Astarcı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 60 bin insanımızı yurt dışına, ağırlıklı Avrupa Birliği ülkelerine eğitime gönderiyoruz. Bu 60 bin insanımızın, 20 bini üniversite, 10 bini lise öğrencisidir. Çoğunluğu meslek lisesi öğrencileri ise 1 ila 3 ay staj yapmaya gidiyor. 30 bini ise farklı yaşlardan; hocalarımız, dernek, vakıf, STK ve kamu kurumu çalışanlarımız proje kapsamında eğitim ve gençlik faaliyetine katılıyor. Bugüne kadar 17 yıldır 1,4 milyar avroluk hibeyi 36 bin farklı projeye, 700 bin insanımıza tahsis ettik."

- 2021-2027 Esarmus+ programı hibesi 28 milyar avro olarak belirlendi

Erasmus+ programının AB komisyonunca 7 yıllık süreç şeklinde ilan edildiğini anımsatan Astarcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021-2027 yılı için de yeni Erasmus+ programına başlıyoruz. Bu 7 yıl için AB Komisyonu, yüzde 91 genel bütçede artış planlıyor. Bununla toplam Erasmus+ bütçesi 34 program ülkesine dağıtılacak hibe miktarı 28 milyar avro olarak belirlendi. AB komisyonu, bunun yanı sıra Avrupa Dayanışma Programlarına 7 yıllık süreç için yaklaşık 1 milyar avro bütçe tahsis etti. Türkiye olarak AB Komisyonu ile 7 yıllık anlaşma imzalamamız lazım. Önümüzdeki aylarda bakanlık düzeyinde AB Komisyonuyla 7 yıllık anlaşma imzalayacağız. Burada da bir müzakere yapacağız. AB bütçeyi yüzde 91 artırdı, Türkiye ne kadar artırabilecek bu belirlendikten sonra anlaşma imzalanacak. Bu program her yıl binlerce insanımıza dokunduğu için bütçenin Türkiye tarafından da artırılması yönünde beklentimiz var. Geçen yılki bütçeyi dikkate alırsak 135 milyon avro, 1,2 milyar lira çok ciddi bütçe. Bu 7 yılda da kaynaklarımızı hayırlı projelere kullanırız. Anadolu'nun en ücra köşesinde sesimizi duyarak ilinden, ilçesinden, köyünden hiç çıkmamış gençlerimizi bulup AB tecrübesi kazandırma düşüncesindeyiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de sempozyuma 440 kayıtlı bildiri sunulduğunu ve 236 kayıtlı dinleyicinin başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Sempozyumun 4 Nisan'a kadar süreceğini aktaran Büyük, çalışmanın verimli geçmesini dileyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da konuşma yaptığı sempozyumun açılışında, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşma yaptı.
Anadolu Ajansı
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