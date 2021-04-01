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Astsubay devrilen otomobilde hayatını kaybetti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü astsubay yaşamını yitirdi.
 01 Nisan 2021 14:39
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Astsubay devrilen otomobilde hayatını kaybetti

Cihat Çevik (28) idaresindeki 35 DR 710 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çevik, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tunceli Ovacık Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığı ve eğitim için İzmir'e gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen Çevik için otopsi işlemlerinin ardından hastane morgu önünde askeri tören düzenlendi.

Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri yetkililerin katıldığı törenin ardından memleketi Karaman'a uğurlandı.
Anadolu Ajansı
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