Astsubay devrilen otomobilde hayatını kaybetti
Sivas'ın Gemerek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü astsubay yaşamını yitirdi.
|01 Nisan 2021 14:39
|+Aa- Yazdır
Cihat Çevik (28) idaresindeki 35 DR 710 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çevik, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tunceli Ovacık Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığı ve eğitim için İzmir'e gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen Çevik için otopsi işlemlerinin ardından hastane morgu önünde askeri tören düzenlendi.
Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri yetkililerin katıldığı törenin ardından memleketi Karaman'a uğurlandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Vatandaş 2020'de en çok asayiş hizmetlerinden memnun
01 Nisan 2021 14:11
|İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü
01 Nisan 2021 12:52
|Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşıya yerli üretim buzdolabı geliştirildi
01 Nisan 2021 11:28
|Aşılanmasına rağmen Covid-19'a yakalanan oldu mu?
01 Nisan 2021 11:22
|Basında '1 Nisan' şakaları
01 Nisan 2021 11:10
|Prof. Balık: BioNTech daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor
01 Nisan 2021 11:07
|BioNTech aşısı da Sinovac aşısı da ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor
01 Nisan 2021 11:06
|Erzurum, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur bekleniyor
01 Nisan 2021 10:29
|75 yaş altı her 4 kişiden 1'inde kanser gelişiyor
01 Nisan 2021 10:15
|Arkadaşa dezenfektanlı çay şakası hastanelik etti
01 Nisan 2021 09:34