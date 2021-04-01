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Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 521 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 521 milyon dolar azalarak 90 milyar 640 milyon dolara geriledi.
 01 Nisan 2021 14:53
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Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 521 milyon dolar azaldı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 4 milyon dolar azalışla 50 milyar 894 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Mart'ta 53 milyar 898 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 483 milyon dolar artarak 39 milyar 263 milyon dolardan 39 milyar 746 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 521 milyon dolar azalarak 93 milyar 161 milyon dolardan 90 milyar 640 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
05.02.202141.15354.36695.519
12.02.202141.89653.72095.616
19.02.202140.18453.86494.048
26.02.202140.71954.49595.214
05.03.202138.41653.24791.663
12.03.202138.94852.66491.612
19.03.202139.26353.89893.161
26.03.202139.74650.89490.640
Anadolu Ajansı
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