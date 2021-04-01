Milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
|01 Nisan 2021 15:05
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