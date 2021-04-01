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DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları adliyede

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, adliyeye sevk edildi.
 01 Nisan 2021 15:33
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DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan Karadağ ile Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerinin koordineli yürüttükleri çalışmada,1992'den itibaren birçok kez yakalanan ve yaklaşık 19 yıl kaldığı cezaevinde, terör örgütünün organizasyonundaki açlık grevi eylemlerine katılan, 2020'nin ağustos ayında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli Karadağ'ın, incelenen dijital veriler neticesinde DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilmişti.

Karadağ'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan ve yakalandıktan sonra tutuklanan Caferi Sadık Eroğlu'nun ardından örgüt tarafından bu göreve getirildiği, aynı dijital verilerde 2000'den itibaren 3 kez cezaevine giren şüpheli Aydın'ın ise örgütün sözde memur sorumlusu olduğu belirlenmişti.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, örgütün hücre evinde saklanan Aydın ile belirlenen adresinde bulunan Karadağ'ı, 30 Mart'ta gözaltına almıştı.
Anadolu Ajansı
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