Araştırma: Koronadan iyileşenlerin üçte biri, bir ay içinde tekrar hastaneye kaldırıldı
|01 Nisan 2021 15:46
|+Aa- Yazdır
Irish Examiner sitesinin haberine göre, Leicester Üniversitesinden bilim insanları, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan ve 31 Ağustos 2020'den önce taburcu edilen 48 bin hastanın verilerini inceledi.
Araştırma kapsamında, taburcu edilen Kovid-19 hastalarında yeniden hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının yanı sıra solunum, kalp-damar, metabolizma, böbrek ve karaciğer hastalığı görülme olasılığı değerlendirildi.
Ortalama 140 gün boyunca takip edilen hastaların yaklaşık üçte biri tekrar hastaneye yatırılırken, 5 bin 875'inin bu süre zarfında yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Araştırmacılar, Kovid-19 hastalarında, genel nüfusa göre çoklu organ yetmezliği, solunum sıkıntısı, diyabet ve kalp ve damar hastalıkları oranlarının önemli ölçüde arttığına da işaret etti.
Araştırmanın ayrıntıları "The British Medical Journal" (BMJ) dergisinde yayımlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vali Yerlikaya: İstanbul Boğazı bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattı
01 Nisan 2021 15:20
|Astsubay devrilen otomobilde hayatını kaybetti
01 Nisan 2021 14:39
|Vatandaş 2020'de en çok asayiş hizmetlerinden memnun
01 Nisan 2021 14:11
|Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşıya yerli üretim buzdolabı geliştirildi
01 Nisan 2021 11:28
|Aşılanmasına rağmen Covid-19'a yakalanan oldu mu?
01 Nisan 2021 11:22
|Basında '1 Nisan' şakaları
01 Nisan 2021 11:10
|Prof. Balık: BioNTech daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor
01 Nisan 2021 11:07
|BioNTech aşısı da Sinovac aşısı da ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor
01 Nisan 2021 11:06
|Erzurum, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur bekleniyor
01 Nisan 2021 10:29
|75 yaş altı her 4 kişiden 1'inde kanser gelişiyor
01 Nisan 2021 10:15