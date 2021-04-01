1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara-İstanbul Otoyolu'nda trafik kazası: 4 ölü

Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
 01 Nisan 2021 15:42
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki 34 GEF 02 plakalı otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K'nin kullandığı 34 NF 6328 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı
01 Nisan 2021 16:30		 'Savunma sanayi şirketi' adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
01 Nisan 2021 15:40
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı
01 Nisan 2021 15:13		 Yürüteçle merdivenden düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı
01 Nisan 2021 13:52
Kumar baskınında pencereden kaçmaya çalıştılar, polisle karşılaştılar
01 Nisan 2021 11:41		 İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık'tan yargılandığı dava ertelendi
01 Nisan 2021 10:45
Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti
01 Nisan 2021 10:14		 Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
01 Nisan 2021 10:10
Üzerine kaynar süt dökülen minik Yusuf Erzurum'da tedaviye alındı
01 Nisan 2021 09:56		 Bakan Gül'den 'adli görüşme' genelgesi
01 Nisan 2021 09:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:37 - Üç ilçede cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme16:30 - Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı16:26 - İş insanı Cahit Durmaz 'FETÖ'ye yardım' suçundan hapis16:14 - Karantinada olması gereken baba ve oğlu gezerken yakalandı16:11 - Pfizer ve BioNTech, aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı16:06 - Beş ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
15:59 - Şentop'tan TBMM'de reddedilen güvenlik soruşturması açıklaması15:51 - TCMB'den sıkı para politikası duruşu mesajı15:46 - Araştırma: Koronadan iyileşenlerin üçte biri, bir ay içinde tekrar hastaneye kaldırıldı15:42 - Ankara-İstanbul Otoyolu'nda trafik kazası: 4 ölü15:40 - 'Savunma sanayi şirketi' adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon15:33 - DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları adliyede
15:28 - Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak15:23 - Bakan Varank: Üreterek büyümeye devam ediyoruz15:20 - Vali Yerlikaya: İstanbul Boğazı bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattı15:13 - Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı15:09 - Otomotiv ihracatı en çok bu illerden yapıldı
15:05 - Milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı: Aşı sıkıntısı yaşıyoruz
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
Prof. Balık: BioNTech daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor
İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
OHAL Komisyonu'na başvuran FETÖ'cüleri mağdur ilan ettiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamletmek 1
arşivlik filmler 1
dinek dağı 3
insan turşusu 1
ikinci el otomobile vergi uygulaması 4
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 2
kör döğüşü 1
3 kuruşluk insan 1
abus 1
şehriye 2
SON İLANLAR
MSÜ, sözleşmeli 200 perosnel alacak
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam