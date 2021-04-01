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Pfizer ve BioNTech, aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının virüsü 6 aya kadar yüzde 91,3 oranında önlediğini duyurdu.
 01 Nisan 2021 16:11
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Pfizer ve BioNTech, aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı

Bloomberg'in haberine göre Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, aşının denemelerinde elde edilen verilerin, aşılanan kişilerin 6 aya kadar korunduğunu ve yüzde 91,3 oranında hastalığı önlediğini gösterdiği belirtildi.

Diğer yandan Kovid-19'un B1351 olarak da adlandırılan Güney Afrika türüne karşı da yaklaşık 800 kişinin katıldığı denemelerde virüsü önlemede yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.

Pfizer Başkanı Albert Bourla, yeni sonuçların, en az 6 aylık sürede aşılanan 12 binden fazla kişinin verilerine göre güncellendiğini söyledi.

BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin de yaptığı açıklamada, aşının denemelerinde elde edilen verilerin aşının mevcut tüm varyantlara karşı etkili şekilde koruma sağladığını, bu durumun da sürü bağışıklığı ve dünyada salgının bitirilmesi noktasında kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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