Pfizer ve BioNTech, aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı
|01 Nisan 2021 16:11
|+Aa- Yazdır
Bloomberg'in haberine göre Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, aşının denemelerinde elde edilen verilerin, aşılanan kişilerin 6 aya kadar korunduğunu ve yüzde 91,3 oranında hastalığı önlediğini gösterdiği belirtildi.
Diğer yandan Kovid-19'un B1351 olarak da adlandırılan Güney Afrika türüne karşı da yaklaşık 800 kişinin katıldığı denemelerde virüsü önlemede yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.
Pfizer Başkanı Albert Bourla, yeni sonuçların, en az 6 aylık sürede aşılanan 12 binden fazla kişinin verilerine göre güncellendiğini söyledi.
BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin de yaptığı açıklamada, aşının denemelerinde elde edilen verilerin aşının mevcut tüm varyantlara karşı etkili şekilde koruma sağladığını, bu durumun da sürü bağışıklığı ve dünyada salgının bitirilmesi noktasında kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Burundan sprey aşı yeni mutantlara karşı hızla değiştirilebilecek
31 Mart 2021 16:15
|Bakan Varank: Yıl sonunda 50 milyon dozluk yerli aşımız olacak
31 Mart 2021 15:19
|Pfizer'in aşısı bu yaş grubu çocuklarda yüzde 100 etkili
31 Mart 2021 14:31
|Yerli sprey aşıda insan deneyleri başladı
31 Mart 2021 13:06
|'Aşıda ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez'
21 Mart 2021 11:10
|Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz
19 Mart 2021 22:25
|Bu ay Türkiye'ye gelecek BioNTech aşısı, yüzde 94,5 koruyucu
19 Mart 2021 21:45
|'Korona Kalkanı' hastanelerde denendi, göz ve cilde zararı yok
15 Mart 2021 13:05
|AstraZeneca aşısının yeni bir yan etkisi daha tespit edildi
12 Mart 2021 22:00
|Yerli aşıda 250 gönüllünün 1. doz aşısı tamamlandı
12 Mart 2021 21:17