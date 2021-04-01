Karantinada olması gereken baba ve oğlu gezerken yakalandı
Yurt dışından geldikleri için karantinada olması gereken baba ve oğlu, minibüsle seyahat ederken polis ekiplerine yakalandı.
|01 Nisan 2021 16:14
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray-Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimlerde Halil B'nin kullandığı yabancı plakalı minibüsü durdurdu.
Ekipler, yaptığı HES kontrolünde sürücü Halil B. ve oğlu Guara Naim B'nin yurt dışından geldiğini ve karantinada olması gerektiğini belirledi.
İzole alana alınan baba ve oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla öğrenci yurduna götürüldü.
Polis ekipleri, baba ve oğluna karantina kurallarına uymadıkları için toplam 6 bin 300 lira ceza kesti.
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