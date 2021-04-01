1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı

Yol kenarında silahla başından vurulmuş cansız bedeni bulunan genç kızın, kısa süre önce sosyal medya hesabından 'Bu hayat bana çok ağır geldi. Beni seven herkesten özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın. Vasiyetim olsun' mesajını paylaştığı görüldü.
 01 Nisan 2021 16:56
+Aa- Yazdır
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı

Olay, saat 03.30 sıralarında, Hortu Mahallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı yakınında meydana geldi. Ailesinin dün kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İ., yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, genç kızın silahla başından vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Öte yandan Bahriye Buket İ.'nin, ölü bulunmadan kısa süre önce sosyal medya hesabından ''Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim. Kim ne derse desin çok uğraştım. Yeniden sevebilmek, sevilmek için uğraştım ama elimden geleni yaptım. Ben başaramadım yapamadım. Ama umarım siz yaparsınız. Bu hayat bana çok ağır geldi. Taşıyamayacağım yükleri verdi. Yapamam dedim, yap dedi. Beni seven, yanımda olan herkesten özür dilerim. Ağladığım için kızdınız, küstüğüm için kızdınız ama bilin ki hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız. Annem, en çok senden özür dilerim, ne olur beni affet ama ben dayanamadım. Bu yaşıma kadar getirdin. Eğer sen olmasaydın bu kadar durmazdım. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum, affedin. Dip not: Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın. Vasiyetim olsun. Hepinizi çok sevdim. Biraz iyi kafayla yazdım aldırmayın'' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Bahriye Buket İ.'nin, el yazısıyla anne ve babasından özür dilediği ifadelerin yer aldığı kağıdın da fotoğrafını paylaştığı görüldü.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Personel 862 bin TL'yi zimmetine geçirdi: Başkan detayları açıkladı
01 Nisan 2021 17:47		 Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı
01 Nisan 2021 16:30
Ankara-İstanbul Otoyolu'nda trafik kazası: 4 ölü
01 Nisan 2021 15:42		 'Savunma sanayi şirketi' adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
01 Nisan 2021 15:40
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı
01 Nisan 2021 15:13		 Yürüteçle merdivenden düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı
01 Nisan 2021 13:52
Kumar baskınında pencereden kaçmaya çalıştılar, polisle karşılaştılar
01 Nisan 2021 11:41		 İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık'tan yargılandığı dava ertelendi
01 Nisan 2021 10:45
Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti
01 Nisan 2021 10:14		 Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
01 Nisan 2021 10:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:22 - Okulda 3 personelde korona çıktı, eğitime ara verildi18:19 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:12 - 4. Login akademi programı başlıyor!18:11 - Arkadaşa dezenfektanlı çay şakası hastanelik etti17:59 - Maliye, kripto para borsalarından kullanıcı bilgilerinin istendiğini doğruladı17:55 - Skandal görüntülerin çekildiği turşu tesisi kapatıldı
17:50 - Bakan Selçuk: 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini ulaştırıyoruz17:47 - Personel 862 bin TL'yi zimmetine geçirdi: Başkan detayları açıkladı17:43 - Gram altın 450 TL'yi geçti17:39 - TBMM'de gündem güvenlik soruşturmasının reddedilmesi17:33 - Dolar düşüşünü bugün de sürdürdü17:23 - Karantinada olması gerekiyordu fabrikada çalışırken yakalandı
17:13 - Fransa, koronavirüse karşı açık havada alkolü yasakladı17:11 - Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 5'i muvazzaf 9 gözaltı17:06 - Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak16:56 - Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı16:37 - Üç ilçede cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
16:30 - Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı: Aşı sıkıntısı yaşıyoruz
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
Prof. Balık: BioNTech daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor
İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
prompter 2
nüans 1
omlet 3
asri 2
kalori bombası 1
editoryal 1
etap 1
titr 2
azade 1
bekletilmek 5
SON İLANLAR
MSÜ, sözleşmeli 200 perosnel alacak
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam