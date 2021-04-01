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Fransa, koronavirüse karşı açık havada alkolü yasakladı

Paris yönetimi, salgınla mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar getirdi. Fransa Ulusal Meclisi'ne hitap eden Başbakan Jean Castex, Macron'un aldığı tedbirleri açıklarken, parklarda ve diğer kamuya açık alanlarda alkollü içeceklerin tüketilmesini yasakladıklarını bildirdi.
 01 Nisan 2021 17:13
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Fransa, koronavirüse karşı açık havada alkolü yasakladı

Fransa'da, koronavirüsün İngiltere varyantına bağlı vakaların ortaya çıkmasının ardından durum giderek kötüleşti.

Şubat ayı ortasında günde ortalama 18 bine gerileyen yeni vaka sayısı, son günlerde 59 binin üstüne kadar çıktı.

Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgının üçüncü dalgasına karşı yeni tedbirleri devreye almak zorunda kaldı.

KORONAYLA MÜCADELEDE ALKOL YASAĞI
Fransa Ulusal Meclisi'ne hitap eden Başbakan Jean Castex, Macron'un aldığı tedbirleri açıklarken, parklarda ve diğer kamuya açık alanlarda alkollü içeceklerin tüketilmesini yasakladıklarını bildirdi.

Castex, yetkililerin nehir kenarlarında veya meydanlarda 6 kişiden fazla olan gruplara müdahale edeceğini kaydetti.

ALKOL TÜKETEN KALABALIKLARA TEPKİ
Paris ve Lyon gibi şehirlerde nehir kenarlarında alkol tüketen kalabalıklarla ilgili görüntülere tepki gösteren Castex, kurallara saygı göstermeyen insanları kınadığını söyledi.

Başbakan Castex, ülkede gizli partiler düzenleyenlere yönelik başkalarının hayatını tehlikeye atmakla ilgili olarak soruşturma açılması gerektiğini vurguladı.

"HIZLA YAYILIYOR VE DAHA ÖLÜMCÜL"
Dün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 59 bin 38 yeni vaka tespit edilen ve virüs nedeniyle 304 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da, koronavirüsün İngiliz varyantı günlük vakaların 4'te 3'ünü oluşturuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, koronavirüsün mutasyonlu türlerinin ülkede ve Avrupa'da hızla yayıldığını ve daha ölümcül olduğunu belirtti.

"YOĞUN BAKIMLARDA KAPASİTELER AŞILDI"
Koronavirüsün İngiliz varyantı salgının seyri üzerinde ciddi olumsuz etkileriyle beraber ülkede, özellikle Paris'te hastanelerde ve yoğun bakımlarda kapasitelerin aşılmış olması salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Paris'in de içinde bulunduğu 19 bölgede kısa süre önce sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınsa da bu, salgının kötü gidişatını durdurmaya ve yoğun bakımlardaki yoğunluğu azaltmaya yetmedi.

Bu durum Macron'u yeni kısıtlayıcı tedbirler almaya itti. Açıklanan yeni kararlara göre, daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacak. Ülke genelinde ayrıca 19.00-06.00 arasında da sokağa çıkma yasağı getirildi. Böylece bir yılın ardından yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor.

OKULLAR 3 HAFTALIĞINA KAPATILACAK
İnsanlar evlerinin sadece 10 kilometre civarında dolaşabilecekken, 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlere yasaklama getiriliyor.

Ülke genelinde temel ihtiyaç ürünleri satan mağazalar dışındaki tüm dükkanlar kapatılacak. Fransa Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenecek sektörlere sağlanacak desteğin ülkeye aylık 11 milyar euro ek maliyet getireceği açıklandı.

Fransızlara evden çalışmaları da teşvik ediliyor. Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 5 Nisan'dan itibaren 3 haftalığına kapatılacak. Anaokulu ve ilkokullar 26 Nisan'da eğitime başlayacak. Ortaokul ve liselerde ise 26 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim verilecek. Mayıs ortasından itibaren de bazı kültürel yerler hizmet vermeye başlayacak.
Anadolu Ajansı
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