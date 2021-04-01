Karantinada olması gerekiyordu fabrikada çalışırken yakalandı
Safranbolu ilçesinde karantinada kalması gereken kadın çalıştığı fabrikada işbaşı yapınca ekipleri harekete geçirdi.
|01 Nisan 2021 17:23
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Edinilen bilgiye göre Nevin Ö. isimli kadın, pozitif vaka ile temaslı olduğu için hastaneye başvurarak korona virüs testi yaptırdı. Hastaneden ayrıldıktan sonra karantinada kalması gereken Nevin Ö., daha sonra ilçeye bağlı Bostanbükü köyünde çalıştığı fabrikaya giderek iş başı yaptı. Durumdan şüphelenen çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan kadın evine götürülerek karantina altına alınırken, karantina ihlalinden hakkında idari işlem yapıldı.
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