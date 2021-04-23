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Eşinin uçak biletini bütçeden ödeten belediye başkanı Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay Sekizinci Dairesi, eşinin uçak biletini belediye bütçesinin temsil ağırlama giderinde ödeten belediye başkanına tazmin hükmetti!
 23 Nisan 2021 10:01
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Eşinin uçak biletini bütçeden ödeten belediye başkanı Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay olağan denetimlerinde, bir belediye başkanının eşinin uçak bileti belediye bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir.

Daire Kararında, Belediye başkanının temsil, ağırlama ve tören giderleri içerisinden, ailesinin kişisel harcaması niteliğinde yapılan bu harcamanın mahalli müşterek nitelikte olmadığı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, Belediye Başkanının eşine mevzuatta öngörülmediği halde, Belediye bütçesinden uçak bileti alınması sonucu oluşan kamu zararının sorumlularına tanzim edilmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

DAİRE KARARI:

Belediye Başkanının eşine mevzuatta öngörülmediği halde, Belediye bütçesinden uçak bileti alınmasına ilişkin olarak;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları, 60'ncı maddesinde ise Belediyenin giderleri tek tek sayılmıştır.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesinde de belediye bütçesinde yer alan temsil, ağırlama ve tören giderlerinin esas ve usulleri düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri incelendiğinde, belediye bütçesinden yapılacak giderler içerisinde belediye başkanının kişisel harcaması niteliğinde olan harcamaların yer almadığı görülmektedir. Üstelik, Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde sayılan görev ve sorumluluklar yerine getirilirken yapılan harcamalarda, ihtiyaçların mahalli müşterek nitelikte olması hususuna dikkat edilmesi gerektiği özellikle belirtilmiştir.

Ancak, yapılan incelemede.... Belediye Başkanının eşine, mevzuatta öngörülmediği halde belediye bütçesinden uçak bileti alındığı görülmüştür. Söz konusu harcama, mahalli müşterek nitelikte bir harcama değildir. Belediye Başkanının, bütçede temsil ve ağırlama harcamaları için ayrılan ödeneği kişisel harcamalarında kullanması, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine göre de mümkün değildir ve mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Bu itibarla, Belediye Başkanının eşine mevzuatta öngörülmediği halde, Belediye bütçesinden uçak bileti alınması sonucu oluşan TL tutarındaki kamu zararının sorumlulara müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, söz konusu tutarın .. tarih ve .... numaralı tahsildar alındısı ile Belediye Başkanı ....................den tahsil edildiği anlaşıldığından, ilişilecek husus kalmadığına, oy birliğiyle karar verildi
Memurlar.Net - Özel

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