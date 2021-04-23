Eşinin uçak biletini bütçeden ödeten belediye başkanı Sayıştay'a takıldı!
|23 Nisan 2021 10:01
|+Aa- Yazdır
Sayıştay olağan denetimlerinde, bir belediye başkanının eşinin uçak bileti belediye bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir.
Daire Kararında, Belediye başkanının temsil, ağırlama ve tören giderleri içerisinden, ailesinin kişisel harcaması niteliğinde yapılan bu harcamanın mahalli müşterek nitelikte olmadığı ifade edilmiştir.
Bu çerçevede, Belediye Başkanının eşine mevzuatta öngörülmediği halde, Belediye bütçesinden uçak bileti alınması sonucu oluşan kamu zararının sorumlularına tanzim edilmesi gerektiğine hükmedilmiştir.
DAİRE KARARI:
Belediye Başkanının eşine mevzuatta öngörülmediği halde, Belediye bütçesinden uçak bileti alınmasına ilişkin olarak;
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları, 60'ncı maddesinde ise Belediyenin giderleri tek tek sayılmıştır.
Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesinde de belediye bütçesinde yer alan temsil, ağırlama ve tören giderlerinin esas ve usulleri düzenlenmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri incelendiğinde, belediye bütçesinden yapılacak giderler içerisinde belediye başkanının kişisel harcaması niteliğinde olan harcamaların yer almadığı görülmektedir. Üstelik, Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde sayılan görev ve sorumluluklar yerine getirilirken yapılan harcamalarda, ihtiyaçların mahalli müşterek nitelikte olması hususuna dikkat edilmesi gerektiği özellikle belirtilmiştir.
Ancak, yapılan incelemede.... Belediye Başkanının eşine, mevzuatta öngörülmediği halde belediye bütçesinden uçak bileti alındığı görülmüştür. Söz konusu harcama, mahalli müşterek nitelikte bir harcama değildir. Belediye Başkanının, bütçede temsil ve ağırlama harcamaları için ayrılan ödeneği kişisel harcamalarında kullanması, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine göre de mümkün değildir ve mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.
Bu itibarla, Belediye Başkanının eşine mevzuatta öngörülmediği halde, Belediye bütçesinden uçak bileti alınması sonucu oluşan TL tutarındaki kamu zararının sorumlulara müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, söz konusu tutarın .. tarih ve .... numaralı tahsildar alındısı ile Belediye Başkanı ....................den tahsil edildiği anlaşıldığından, ilişilecek husus kalmadığına, oy birliğiyle karar verildi
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sayıştay, engelli istihdamında 9 belediyeyi uyardı
20 Nisan 2021 10:04
|Sayıştay'dan müdür yardımcısı atamasında aylıklı öğretim elemanı şartı!
19 Nisan 2021 12:00
|Sayıştay'dan temsil, tören ve ağırlama giderleri ile ilgili kritik karar
18 Nisan 2021 06:45
|Zabıta birimine geçici görevlendirilen personele maktu fazla çalışma ücreti ödenir mi?
10 Nisan 2021 14:50
|Mevzuata aykırı atamada imzası olmayan harcama yetkilisi kamu zararından sorumlu mudur?
07 Nisan 2021 00:04
|Sayıştay bütçeden saat hediyesine kamu zararı dedi
13 Mart 2021 19:11
|İç denetçiler şube müdürlüğü yapabilir mi?
02 Mart 2021 14:02
|Belediye memuru, zabıta memuru olarak görevlendirilemez
28 Şubat 2021 16:53
|Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti
24 Şubat 2021 00:02
|GYS'ye girmeden müdürlük kadrosuna atamada, kamu zararı belediye başkanından alınacak
15 Şubat 2021 10:04