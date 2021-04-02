İşte En Çok Fon Desteği Alanlar! Tübitak proje istatistikleri Yayımlandı!

Bilindiği üzere, 10 Kasım 2020 tarihli yazımızda, TÜBİTAK tarafından projelere dair istatistiklerin her yıl yayımlanması gerektiğini, genelde kabul edilen projeler ve üniversiteler yayımlanırken, diğer yükseköğretim kurumlarına dair verilerin paylaşılmadığı, akademik rekabetin kızışması ve üretimin artması için istatistiklerin yıllık olarak yayımlanması gerektiğine dikkat çekmiştik.

Bu çerçevede, TÜBİTAK ARDEB tarafından Üniversiteler Bazında Destek İstatistikleri (2016-2020) arasını kapsayacak şekilde kamuoyuna sunulmuştur. Liste alfabetik olduğu için sıralama üniversitelerin üretkenliğine dair fikir vermemektedir.

Bu kapsamda, çalışmanın kamuoyuna fikir vermesi ve üniversitelerin proje desteklerinden yararlanma düzeylerini göstermesi amacıyla farklı kategorilerde sıralamaya çalıştık.

-Devlet ve vakıf üniversiteleri genel sıralama listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Devlet üniversiteleri genel sıralama listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Vakıf üniversiteleri genel sıralama listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-2000 yılından önce kurulan devlet üniversiteleri genel sıralama listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri genel sıralama listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programına seçilen devlet üniversitelerinin genel sıralama listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin genel sıralama listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

*Listeler, üniversitelerin 2016-2020 yılları arasında aldığı destek miktarlarına göre yapılmıştır.

