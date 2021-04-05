Kurumlar sendika üye listelerini siteden aleni şekilde yayımlamaya devam ediyor!

Hatırlanacağı üzere, 16 Haziran 2020 tarihli yazımızda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre sendika üyelik bilgilerinin özel nitelikli kişisel veri olduğu, özel nitelikli kişisel verilerin öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikte olduğu, her ne kadar 4688 sayılı kanun kapsamında işverenlerin sendika kesinti listelerini herkesin görebileceği yerde açıkça ilan etmeleri yasal bir zorunluluk olsa dahi idarelerin kişilere yönelik ayrımcılık yapılmasına muhtemel olan bu verileri yayımlamasının doğru olmadığı, bu kapsamda uygulamada birlikteliğin sağlaması ve olası sorunları engellemek amacıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından sendikalı personel bilgilerinin ilanında dikkat edilmesi gereken hususlarla alakalı ilke kararı alınmasının faydalı olacağını gündeme getirmiştik.

Ancak, çeşitli kurumların personeline ait sendika bilgilerini herhangi bir maskeleme dahi yapmaksızın aleni şekilde web sayfasında yayımladığını görüyoruz.

Ülkemizin en köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının web sayfasında Sendika başlığı altındaki listeleri incelediğimizde, aylar itibarıyla sendika üyeliği bulunan personele ait bilgiler, üye olduğu sendika ve sicil numarası kamuoyunun erişimine maskelenmeden sunulmuştur. Benzer bir uygulamada, Marmara Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Üye bilgileri, yıldızlama olmaksızın kişiyi tarif eder şekilde herkesin erişimine sunulmuştur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan önce yürürlüğe konulan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca yerine getirilen bu işlemin hayatımıza yeni yeni giren kişisel verilerin korunması sürecine göre yeniden değerlendirilmesi elzem bir durumdur. Kişilerin her geçen gün artan kişisel verilerin korunması hassasiyeti, KVKK'ya yansıması halinde ağır cezai müeyyidelere maruz bırakmaktadır.

Bu çerçevede, tüm kamu idarelerin ortak işleme vesile olması ve kişisel olası mağduriyetlerin önüne geçmesi amacıyla KVKK tarafından sendika kesinti listelerinin yayım şekliyle ilgili karar alınması faydalı ve isabetli olacaktır!