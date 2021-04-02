Doktora yapmak için görevlendirilen araştırma görevlisine harcırah ödenir mi?
|02 Nisan 2021 00:08
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Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapan davacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi çerçevesinde başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim amacıyla görevlendirilmiştir.
İlgili yükseköğretim kurumu lisansüstü eğitim amaçlı görevlendirilen araştırma görevlisinin harcırahını ödememiştir.
Ankara 11 inci İdare Mahkemesince görülen davada; araştırma görevlisi kadrolarının başka bir üniversiteye YÖK tarafından geçici olarak tahsis edildiği, eğitim sonunda başarılı olanların kadrolarıyla birlikte üniversitelerine geri döndüğü ve eğitim amacıyla yapılan bu naklin kadro ile birlikte yapıldığı, bu durumun süreli olmakla birlikte kadro tahsisiyle yapılmış olması dikkate alınarak işlemin "atama" niteliği taşıdığı anlaşıldığından, davacıya harcırah ödenmesi gerektiğine KESİN olarak hükmetmiştir.
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