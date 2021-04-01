4. Login akademi programı başlıyor!
|01 Nisan 2021 18:12
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Brandcom bünyesinde faaliyet gösteren Skala Medya, Native Media, Co.Brand ve marka/ekonomi dergisi Brand Age'in desteğiyle açılan Login Akademi'de, yaratıcı iletişimcilerin sektöre doğru bilgilerle, doğru yerden başlamaları sağlanıyor. Bilinçli, sorumlu, etik kurallara bağlı ve mesleğin profesyonel gerekliliklerine sahip medya çalışanlarının yetişmesini amaçlayan Login Akademi, aynı zamanda dijital dünyada ve birçok iletişim kanallarında iş fırsatları sunuyor.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ve bugüne kadar 100'ün üstünde mezun veren Login Akademi'de katılımcılara reklamcılık, halkla ilişkiler, medya planlama, dijital ajans kültürü başlıklarında eğitimler veriliyor. Brandcom, Login Akademi ile dünyaya açık, gerçeğe sadık, işini doğru yapan, yaratıcı iletişimcilerin önünü açarken, sektöre profesyonel yetenekler kazandırmaya bu yıl da devam ediyor.
Siz de 1-11 Nisan tarihleri arasında loginakademi.com adresinden form göndererek Login Akademi medya seminer programına katılabilirsiniz.
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