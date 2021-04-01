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Okulda 3 personelde korona çıktı, eğitime ara verildi

Taşköprü'de ise Seka İlk ve Ortaokulundaki 3 personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime 10 gün ara verildiği belirtildi.
 01 Nisan 2021 18:22
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Okulda 3 personelde korona çıktı, eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 10 gün ara verildi, Devrekani ilçesindeki köyde daha önce başlatılan karantinanın süresinin 5 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce Yazıbelen köyünün 10 gün süreyle karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Köydeki karantina süresinin 2 Nisan'da dolacağı belirtilen açıklamada, yeni vakalar nedeniyle bu sürenin 5 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Taşköprü'de ise Seka İlk ve Ortaokulundaki 3 personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime 10 gün ara verildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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