Vakıflardan, Beyazıd Camisi Hünkar Kasrı'na ilişkin açıklama

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 30 Mart'ta katıldığı bir televizyon programındaki beyanlarından dolayı açıklama yapılma gereği duyulduğu belirtildi.

Beyazıd Camisi Hünkar Kasrı'nın günümüze ulaşabilen en eski hünkar mahfili örneği olduğu ifade edilen açıklamada, 2011'de çıkan bir yangının, hem yapının strüktürüne hem de yüzey bezemelerine büyük zarar verdiği hatırlatıldı. Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kurumumuz teknik ekipleri ve Koruma ve Bilim Kurullarınca özgün mimari raporları, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri üzerine tüm çalışmaları titizlikle yürütülmüş, son olarak 14 Temmuz 2020 tarih ve 7525 Sayılı İstanbul IV Numaralı Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Kararı ile 'Restorasyon Müdahale Projeleri' onaylanarak projelendirme süreci tamamlanmıştır.

Bir başka ifadeyle yangının hemen akabinde başlatılan ve ilk kez kurul gündemine 20 Şubat 2013'de alınan projelendirme çalışmalarımız ancak 17 Temmuz 2020'de tamamlanabilmiştir. Beyazıd Camisi Hünkar Kasrı 2021-2022 Yılı Uygulama (Restorasyon) işi ihale ilanı 25 Şubat 2021'de gerekli platformlarda yayınlanmış ve ihale 17 Mart'ta İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğümüz uhdesinde yapılmıştır."

- "Süreç hassasiyet ve özenle takip edildi"

Sürecin, Genel Müdürlük ve Vakıflar Bölge 1. Bölge Müdürlüğü hassasiyet ve özenle takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayın esnasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ifade ettiği şekliyle 'Şimdi ne diyecekler biliyor musunuz? 'Efendim ihale yaptık, yapacağız.' Ne zaman? Ekrem İmamoğlu dediği zaman' ifadesinin mesnetsiz ve gerçeği yansıtmadığı yukarıda sunduğumuz ve her vatandaşın internet üzerinden rahatlıkla teyit edebileceği ihale ilan ve ihale yapım tarihimizde görülecektir. Türk restorasyon tarihinin öncü kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün çalışma haritası, Sayın Başkanın veya bir başkasının talimatı ile değil 'Yatırım Programı' doğrultusunda çizilmektedir."