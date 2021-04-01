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Dezenfektan molalı polis dayağına dava

Antalya'da 5 polis memuru Çağdaş Yırtıcı adlı şahsı darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, polislerin Yırtıcı'yı döverken ara verip ellerini dezenfektanla temizlemeleri ve ardından dayağa devam etmeleri dikkat çekti. Polisler hakkında görevlerinin gerektirdiği ölçünün üzerinde kuvvet kullanarak adam yaraladıkları gerekçesiyle dava açıldı.
 01 Nisan 2021 18:57
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Antalya'da 5 polis memuru 33 yaşındaki Çağdaş Yırtıcı'yı darp etti. Polisler hakkında, görevlerinin gerektiriği ölçünün üzerinde kuvvet kullanarak adam yaraladıkları iddiasıyla dava açıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, polis memurlarının Yırtıcı'yı cop, tekme ve yumrukla darp ederken, polislerden birinin cebinden çıkardığı dezenfektanla ellerini dezenfekte ettiği ve tekrar Yırtıcı'ya vurmaya devam ettiği anlar görüntülendi.

Olay, 25 Ocak günü saat 01.30 sıralarında, Duraliler Mahallesi'ndeki bir sitenin girişinde meydana geldi. Sitede oturan Ş.Ö., husumetli olduğu Çağdaş Yırtıcı'nın, evinin kapısına gelerek bağırdığı iddiasıyla 112 Acil Servis'i aradı.

İhbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. İki polis memuru, apartman girişinde Çağdaş Yırtıcı ile konuşmaya başladı. Bu sırada polislerden biri, kendisine küfrettiği iddiasıyla Yırtıcı'yı itekleyerek yere düşürdü. Diğerleriyle birlikte sayıları 5'i bulan polisler, Çağdaş Yırtıcı'yı cop, tekme ve yumrukla darbetmeye başladı.

DAYAK ARASI DEZENFEKTAN

Ters kelepçe takılarak, yerde vücuduna ve ayaklarına baskı yapılan Yırtıcı, 12 dakika boyunca darp edildi. Ayakları ile kendisini savunmaya çalışan Çağdaş Yırtıcı'ya tekme ve yumrukla şiddet uygulayan bir polis ise arkadaşı tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bir polisin cebinden çıkardığı dezenfektan ile ellerini temizleyen polisler, darbetmeyi sürdürdü.

DARP ANLARI KAMERADA

Cebinden sigara çıkarıp içen bir polis memuru da kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri Çağdaş Yırtıcı'yı cep telefonuyla görüntüledi. Yerde yatan Çağdaş Yırtıcı, daha sonra 3 polis memuru tarafından taşınarak, polis aracına bindirildi. Olay anları, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

'KASTEN YARALAMA'DAN CEZA İSTENDİ

Olay sonrası Çağdaş Yırtıcı polislerden, polisler de Yırtıcı'dan şikayetçi oldu. Yırtıcı'yı darbeden polisler hakkında 'kasten yaralama' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, polis memurları A.A., B.G., Ö.E., R.E. ve S.K.'nin, şüpheli-müşteki Çağdaş Yırtıcı'yı yumruk, cop ve tekmelerle vurmak suretiyle 'basit tıbbi müdahale ile giderilemez' şekilde yaraladıklarına dikkat çekildi. İddianamede, müşteki-şüpheli polis memurlarının, karşılarındaki kişiye karşı görevlerinin gerektirdiği ölçünün üzerinde kuvvet kullandığı belirtilerek, 'kasten yaralama'dan cezalandırılmaları istendi. İddianamede, Çağdaş Yırtıcı da 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla yer aldı.

5 polisin 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın görülmesine, önümüzdeki günlerde 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
DHA
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