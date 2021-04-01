Vaka sayısı 40 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.
|01 Nisan 2021 19:41
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Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 1.424 olarak açıklandı.
Test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988, vefat sayısı 31 bin 713, ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu.
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