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Vaka sayısı 40 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.
 01 Nisan 2021 19:41
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Vaka sayısı 40 bini geçti

Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 1.424 olarak açıklandı.

Test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988, vefat sayısı 31 bin 713, ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu.
Memurlar.Net
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