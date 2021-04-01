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İzinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalesi

Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenlemek isteyen grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.
 01 Nisan 2021 19:08
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İzinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalesi

Caferağa Spor Kompleksinin önünde toplanan bir grup, çeşitli sloganlar attıktan sonra yürümek istedi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, Kadıköy Kaymakamlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklaması kararını hatırlatarak, gruptakilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıları dinlemeyen gruptakilere, polis ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından göstericilerin bazıları gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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