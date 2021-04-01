1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gayrimenkul alacaklar en çok bu ilçelerde arıyor

Zingat.com verilerine göre, ev alacakların en çok arama yaptığı ilçeler Muğla Milas, Aydın Kuşadası, Muğla Bodrum, Trabzon Ortahisar ve İstanbul Beylikdüzü oldu
 01 Nisan 2021 19:12
+Aa- Yazdır
Gayrimenkul alacaklar en çok bu ilçelerde arıyor

Zingat.com verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde satılık ev Muğla Milas'ta, arsa ise İstanbul Şile'de arandı.

Zingat.com'dan yapılan açıklamada, ilk 3 ayda satılık konut ve arsa sahibi olmak isteyenlerin en çok arama yaptığı 5 ilçeye dair bilgiler paylaşıldı.

Zingat.com verilerine göre, ev alacakların en çok arama yaptığı ilçeler Muğla Milas, Aydın Kuşadası, Muğla Bodrum, Trabzon Ortahisar ve İstanbul Beylikdüzü olarak sıralandı.

Ortalama 100 metrekarelik konutların satış fiyatı Milas'ta 250 bin lira ila 416 bin 500 lira, Kuşadası'nda 287 bin ila 479 bin lira, Bodrum'da 658 bin lira ila 1 milyon 97 bin lira arasında değişiyor. Bu rakam, Ortahisar'da 190 bin lira ila 317 bin lira, Beylikdüzü'nde ise 253 bin lira ila 421 bin lira aralığında bulunuyor.

- Satılık arsa Şile ve Kandıra'da arandı

En çok ev aranan illerin başında İstanbul gelirken, İstanbul'u, İzmir, Muğla, Ankara ve Mersin izledi. İstanbul ilçeleri arasında Beylikdüzü'nü Çekmeköy, Esenyurt, Başakşehir ve Ümraniye takip etti.

İlk çeyrekte en çok arsanın arandığı ilçelerin başında Şile geldi. Şile'yi, Kandıra, Çatalca, Silivri ve Tarsus izledi. En çok satılık arsa aranan ilk 5 il ise İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Ankara oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TCMB'den sıkı para politikası duruşu mesajı
01 Nisan 2021 15:51		 Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 521 milyon dolar azaldı
01 Nisan 2021 14:53
Tapularını alamadıklarını iddia eden site sakinleri suç duyurusunda bulundu
01 Nisan 2021 12:48		 TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti
01 Nisan 2021 12:12
Dereiçi köyünde evleri yananlar için konut projesi hazırlandı
31 Mart 2021 19:35		 TOKİ'den 557 TL taksitle ev! İşte projeler
29 Mart 2021 09:07
Ziraat Bankası'ndan köyde yaşamak isteyenlere 12 ay ödemesiz, faizsiz 100 bin TL kredi
24 Mart 2021 11:10		 İstanbul'da kiralık ev fiyatları yükseldi: Bazı yerlerde artış yüzde 100'ün üzerinde
24 Mart 2021 09:29
Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
23 Mart 2021 11:12		 İstanbul'da 20 yaşın üzerinde 3,1 milyon adet konut bulunuyor
23 Mart 2021 11:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - DSÖ'den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü19:50 - Prof. Dr. Hüsamettin Gökay hayatını kaybetti19:41 - Vaka sayısı 40 bini geçti19:38 - İstanbul İl Sağlık Müdürü: Şu anda 3. pik yaşanıyor19:36 - Hayatı kabusa döndü! 9 ayda bütün mal varlığını kaybetti19:28 - Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiye 1 milyar dolarlık tazminat talebi
19:26 - YÖK ve Sayıştay arasında eğitim iş birliği protokolü19:24 - 20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı19:12 - Gayrimenkul alacaklar en çok bu ilçelerde arıyor19:11 - 'Cep'ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat arttı19:10 - Almanya Başbakanı Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz19:08 - İzinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalesi
19:06 - THY günlük uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor18:57 - Dezenfektan molalı polis dayağına dava18:45 - '1 milyon 100 bin sağlık çalışanını kısa sürede aşıladık'18:33 - Bombalı saldırısından kızının kedisi sayesinde kurtulan vali, teröristi Mardin'de yakalattı18:27 - Vakıflardan, Beyazıd Camisi Hünkar Kasrı'na ilişkin açıklama
18:22 - Okulda 3 personelde korona çıktı, eğitime ara verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı: Aşı sıkıntısı yaşıyoruz
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
Prof. Balık: BioNTech daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor
İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
minyatür 1
teskin 2
nandu 1
hasım 3
ortakçı 2
şüreka 1
uche 1
editoryal 1
bekletilmek 5
dinek dağı 3
SON İLANLAR
MSÜ, sözleşmeli 200 perosnel alacak
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam