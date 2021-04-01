20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı

Bolu'da, isminin açıklanmasını istemeyen kişi, Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir kazı-kazan bayisinde şans oyunu oynadı. 20 TL karşılığında tanesi 5 TL'den 4 tane kazı-kazan alalan talihli, 'Süper 7' olarak bilinen kazı kazan oyununda büyük ikramiyeyi kazandı. Bileti kazıdığında '7' rakamının karşısında 200 bin TL'lik ikramiyenin sahibi olan talihli, büyük sevinç yaşadı. Bayiden ikramiyeyi ne şekilde alacağı konusunda görüşen talihli, ödemenin yapılacağı bankaya yönlendirildi. Talihli, daha sonra anlaşmalı bankadan biletinin karşılığı olan 200 bin TL'lik ödülü aldı.

'ÇOK DA İHTİYACI OLAN BİRİYDİ'

Büyük ödülün çıktığı bayinin işletmecisi Emre Eldemir, ikramiyenin çıktığı talihlinin gerçekten ihtiyacı olan biri olduğunu ifade ederek, "Talihlimiz 4 tane kazı kazan aldı. 20 TL ödedi ve 1 tanesine 200 bin TL çıktı. Bu da bu serideki en büyük ikramiye. Tabi her partide bundan birkaç tane daha var. Her haftada 1 tane büyük ikramiye oluyor. Bu haftanın talihlisi bizim müessesemizden çıktı. Biz yaklaşık 30 yıldır burada işletme sahibiyiz. Büyük ikramiyeleri daha önce de verdik. Talihlimiz oldukça sevinçli ve mutlu. Çok da ihtiyacı olan biriydi. Biz de o yüzden çok mutluyuz." dedi.

Eldemir, talihlinin ismini açıklamak istemediğini de belirterek, "Kendisi ekrana çıkmak istemedi. Ama çok ihtiyaçlıydı. Ben de şahsen tanıyordum. Bolu küçük bir yer herkes birbirini tanır. Talihlimiz için çok iyi oldu. İkramiyenin çıkma durumu değişiyor. Çünkü parti parti geliyor. 5 liralık, 10 liralık ve 30 liralık yeni kazı kazan modellerinde oldukça ikramiye dağılımları çok zengin. Özellikle 20'lik ve 30'luklarda 1 milyon 250 bin lira ve 2 milyon gibi büyük ikramiyeler var. Sıra onlarda diye düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki haftanın talihlisini de biz buradan veririz." diye konuştu.