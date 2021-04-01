YÖK ve Sayıştay arasında eğitim iş birliği protokolü
|01 Nisan 2021 19:26
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YÖK'te gerçekleştirilen protokol imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Sayıştay yetkilileri katıldı. YÖK Başkanı Saraç, protokolle, döner sermaye gibi üniversiteleri ilgilendiren mali konulardaki sıkıntıların, üniversitelerin akademik ve idari personeline verilecek eğitimlerle aşılmasının amaçlandığını söyledi.
'EĞİTİMLER, BAŞKANLIĞIMIZ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE YAPILACAK'
Sayıştay Başkanlığının üniversitelerdeki eksiklikleri iyi bildiğini kaydeden Saraç, "Bu kapsamda eğitim konuları havuzu oluşturulacak ve havuzda yer alan bu konularla ilgili alanında uzman Sayıştay denetçileri, eğitimler verecek. Protokol kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim taleplerinin derlenmesi ve eğitim faaliyetlerine katılımları başkanlığımız koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Yükseköğretim kurumlarımızın akademik ve idari personeline verilecek eğitimler ise Sayıştay Başkanlığınca müzakereyle belirlenecek alanlarda gerçekleştirilecek. Eğitimlerin kapsamı ve zamanlaması da iki kurum arasındaki mutabakatla belirlenecek. Yükseköğretim kurumları için bir eğitim planlaması gerçekleştirmeyi ve talep edilen alanlarda bu eğitimlerin verilmesini hedeflemekteyiz" dedi.
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da yeni Sayıştay Kanunu'nda ifade edilen rehberlik fonksiyonunu ön plana çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Baş, bu protokolün, üniversitelerin harcama birimlerinin kapasitelerinin artırılmasına faydalı olacağına inandığını söyledi.
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