1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK ve Sayıştay arasında eğitim iş birliği protokolü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Sayıştay Başkanlığı arasında, üniversite personellerine yönelik gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlere ilişkin kapsam ve koşulların düzenlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
 01 Nisan 2021 19:26
+Aa- Yazdır
YÖK ve Sayıştay arasında eğitim iş birliği protokolü

YÖK'te gerçekleştirilen protokol imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Sayıştay yetkilileri katıldı. YÖK Başkanı Saraç, protokolle, döner sermaye gibi üniversiteleri ilgilendiren mali konulardaki sıkıntıların, üniversitelerin akademik ve idari personeline verilecek eğitimlerle aşılmasının amaçlandığını söyledi.

'EĞİTİMLER, BAŞKANLIĞIMIZ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE YAPILACAK'

Sayıştay Başkanlığının üniversitelerdeki eksiklikleri iyi bildiğini kaydeden Saraç, "Bu kapsamda eğitim konuları havuzu oluşturulacak ve havuzda yer alan bu konularla ilgili alanında uzman Sayıştay denetçileri, eğitimler verecek. Protokol kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim taleplerinin derlenmesi ve eğitim faaliyetlerine katılımları başkanlığımız koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Yükseköğretim kurumlarımızın akademik ve idari personeline verilecek eğitimler ise Sayıştay Başkanlığınca müzakereyle belirlenecek alanlarda gerçekleştirilecek. Eğitimlerin kapsamı ve zamanlaması da iki kurum arasındaki mutabakatla belirlenecek. Yükseköğretim kurumları için bir eğitim planlaması gerçekleştirmeyi ve talep edilen alanlarda bu eğitimlerin verilmesini hedeflemekteyiz" dedi.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da yeni Sayıştay Kanunu'nda ifade edilen rehberlik fonksiyonunu ön plana çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Baş, bu protokolün, üniversitelerin harcama birimlerinin kapasitelerinin artırılmasına faydalı olacağına inandığını söyledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da kamera karşısına geçen öğretmenler EBA için içerik üretiyor
30 Mart 2021 11:05		 6 milyon öğrenci 'açıköğretim'i seçti
30 Mart 2021 09:34
MSÜ sınavı 4 Nisan'da yapılacak
29 Mart 2021 10:01		 'Yabancı dil eğitimine ilişkin valiliklere genelge gönderdik'
27 Mart 2021 15:09
Eğitim, hem zorda hem fırsat eşiğinde
27 Mart 2021 07:30		 YÖK MYO Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı yapıldı
25 Mart 2021 18:22
Salgında eğitime 2,6 milyar TL gitti
22 Mart 2021 07:25		 Türkiye'de son 17 yılda 700 bin kişi Erasmuslu oldu
15 Mart 2021 23:55
Sivas'ın bir ilçesinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi
13 Mart 2021 16:16		 YÖK Başkanı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanıyla görüştü
10 Mart 2021 22:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - DSÖ'den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü19:50 - Prof. Dr. Hüsamettin Gökay hayatını kaybetti19:41 - Vaka sayısı 40 bini geçti19:38 - İstanbul İl Sağlık Müdürü: Şu anda 3. pik yaşanıyor19:36 - Hayatı kabusa döndü! 9 ayda bütün mal varlığını kaybetti19:28 - Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiye 1 milyar dolarlık tazminat talebi
19:26 - YÖK ve Sayıştay arasında eğitim iş birliği protokolü19:24 - 20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı19:12 - Gayrimenkul alacaklar en çok bu ilçelerde arıyor19:11 - 'Cep'ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat arttı19:10 - Almanya Başbakanı Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz19:08 - İzinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalesi
19:06 - THY günlük uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor18:57 - Dezenfektan molalı polis dayağına dava18:45 - '1 milyon 100 bin sağlık çalışanını kısa sürede aşıladık'18:33 - Bombalı saldırısından kızının kedisi sayesinde kurtulan vali, teröristi Mardin'de yakalattı18:27 - Vakıflardan, Beyazıd Camisi Hünkar Kasrı'na ilişkin açıklama
18:22 - Okulda 3 personelde korona çıktı, eğitime ara verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı: Aşı sıkıntısı yaşıyoruz
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
Prof. Balık: BioNTech daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor
İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ne düğünüme ne cenazeme 6
Ot 2
avokado 1
nüans 1
geceyi gündüze katmak 1
patern 1
iskender kebap-künefe yanında light cola içen kişinin ruh hali 2
lahmacun ayran menü 1
editoryal 1
asri 2
SON İLANLAR
MSÜ, sözleşmeli 200 perosnel alacak
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam