1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Hüsamettin Gökay hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Gökay yaşamını yitirdi.
 01 Nisan 2021 19:50
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Hüsamettin Gökay hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Gökay, kronik idrar yolu enfeksiyonu ve iç kanama nedeniyle dün 96 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Gökay, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı'nın da eski başkanlarındandı.

Gökay'ın yarın Zincirlikuyu Camii avlusunda kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

HÜSAMETTİN GÖKAY KİMDİR?

Hüsamettin Gökay 1926 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. İlkokulu Eskişehir İnkılap İlkokulunda okudu. Liseyi Galatasaray Lisesi'nde 1937-1945 yılları arasında okudu. Tıp Eğitimini 1945-1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İndiana Üniversitesi - ABD'de tamamladı. 1951-1952 yıllarında ABD'de Genel Cerrahi Uzmanı ve 1952-1955 yıllarında yine ABD'de Noröşirürji Uzmanı oldu. 1955 yılında Amerikan Board'ı aldı. 1956 yılında Türkiye'ye dönerek ihtisas sınavına girerek Nöroşirürji Uzmanı belgesini aldı. Askerlik görevine kadar Haydarpaşa Numune Hastanesinde çalıştı. 1956-1958 yıllarında Kasımpaşa Deniz Hastanesinde askerlik görevini Nöroşirürji Uzmanı olarak yaptı. Daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroşirürji Klinik şefliğine atandı (1958-1968). 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçent, aynı yerde 1969 yılında Profesör olmuştur. 1993 yılında emekliye ayrılmıştır. İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir. Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Tıp Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği CNS ve AANS üyesidir. 60 civarında Türkçe ve yabancı dillerde yayını vardır.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul İl Sağlık Müdürü: Şu anda 3. pik yaşanıyor
01 Nisan 2021 19:38		 Hayatı kabusa döndü! 9 ayda bütün mal varlığını kaybetti
01 Nisan 2021 19:36
20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı
01 Nisan 2021 19:24		 Vakıflardan, Beyazıd Camisi Hünkar Kasrı'na ilişkin açıklama
01 Nisan 2021 18:27
Arkadaşa dezenfektanlı çay şakası hastanelik etti
01 Nisan 2021 18:11		 Araştırma: Koronadan iyileşenlerin üçte biri, bir ay içinde tekrar hastaneye kaldırıldı
01 Nisan 2021 15:46
Vali Yerlikaya: İstanbul Boğazı bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattı
01 Nisan 2021 15:20		 Astsubay devrilen otomobilde hayatını kaybetti
01 Nisan 2021 14:39
Vatandaş 2020'de en çok asayiş hizmetlerinden memnun
01 Nisan 2021 14:11		 Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşıya yerli üretim buzdolabı geliştirildi
01 Nisan 2021 11:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - DSÖ'den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü19:50 - Prof. Dr. Hüsamettin Gökay hayatını kaybetti19:41 - Vaka sayısı 40 bini geçti19:38 - İstanbul İl Sağlık Müdürü: Şu anda 3. pik yaşanıyor19:36 - Hayatı kabusa döndü! 9 ayda bütün mal varlığını kaybetti19:28 - Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiye 1 milyar dolarlık tazminat talebi
19:26 - YÖK ve Sayıştay arasında eğitim iş birliği protokolü19:24 - 20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı19:12 - Gayrimenkul alacaklar en çok bu ilçelerde arıyor19:11 - 'Cep'ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat arttı19:10 - Almanya Başbakanı Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz19:08 - İzinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalesi
19:06 - THY günlük uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor18:57 - Dezenfektan molalı polis dayağına dava18:45 - '1 milyon 100 bin sağlık çalışanını kısa sürede aşıladık'18:33 - Bombalı saldırısından kızının kedisi sayesinde kurtulan vali, teröristi Mardin'de yakalattı18:27 - Vakıflardan, Beyazıd Camisi Hünkar Kasrı'na ilişkin açıklama
18:22 - Okulda 3 personelde korona çıktı, eğitime ara verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı: Aşı sıkıntısı yaşıyoruz
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
Prof. Balık: BioNTech daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor
İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 2
bab-ı ali 1
hasar tespiti 1
cendere 4
esnek çalışma 1
uche 1
kurb 1
şehriye 3
elbise etiketleri 1
ırgalamak 1
SON İLANLAR
MSÜ, sözleşmeli 200 perosnel alacak
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam