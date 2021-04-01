Prof. Dr. Hüsamettin Gökay hayatını kaybetti
|01 Nisan 2021 19:50
|+Aa- Yazdır
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Gökay, kronik idrar yolu enfeksiyonu ve iç kanama nedeniyle dün 96 yaşında hayatını kaybetti.
Prof. Gökay, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı'nın da eski başkanlarındandı.
Gökay'ın yarın Zincirlikuyu Camii avlusunda kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
HÜSAMETTİN GÖKAY KİMDİR?
Hüsamettin Gökay 1926 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. İlkokulu Eskişehir İnkılap İlkokulunda okudu. Liseyi Galatasaray Lisesi'nde 1937-1945 yılları arasında okudu. Tıp Eğitimini 1945-1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İndiana Üniversitesi - ABD'de tamamladı. 1951-1952 yıllarında ABD'de Genel Cerrahi Uzmanı ve 1952-1955 yıllarında yine ABD'de Noröşirürji Uzmanı oldu. 1955 yılında Amerikan Board'ı aldı. 1956 yılında Türkiye'ye dönerek ihtisas sınavına girerek Nöroşirürji Uzmanı belgesini aldı. Askerlik görevine kadar Haydarpaşa Numune Hastanesinde çalıştı. 1956-1958 yıllarında Kasımpaşa Deniz Hastanesinde askerlik görevini Nöroşirürji Uzmanı olarak yaptı. Daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroşirürji Klinik şefliğine atandı (1958-1968). 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçent, aynı yerde 1969 yılında Profesör olmuştur. 1993 yılında emekliye ayrılmıştır. İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir. Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Tıp Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği CNS ve AANS üyesidir. 60 civarında Türkçe ve yabancı dillerde yayını vardır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul İl Sağlık Müdürü: Şu anda 3. pik yaşanıyor
01 Nisan 2021 19:38
|Hayatı kabusa döndü! 9 ayda bütün mal varlığını kaybetti
01 Nisan 2021 19:36
|20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı
01 Nisan 2021 19:24
|Vakıflardan, Beyazıd Camisi Hünkar Kasrı'na ilişkin açıklama
01 Nisan 2021 18:27
|Arkadaşa dezenfektanlı çay şakası hastanelik etti
01 Nisan 2021 18:11
|Araştırma: Koronadan iyileşenlerin üçte biri, bir ay içinde tekrar hastaneye kaldırıldı
01 Nisan 2021 15:46
|Vali Yerlikaya: İstanbul Boğazı bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattı
01 Nisan 2021 15:20
|Astsubay devrilen otomobilde hayatını kaybetti
01 Nisan 2021 14:39
|Vatandaş 2020'de en çok asayiş hizmetlerinden memnun
01 Nisan 2021 14:11
|Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşıya yerli üretim buzdolabı geliştirildi
01 Nisan 2021 11:28