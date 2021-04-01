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Bilim Kurulu üyesi: 'Tam kapanma' ağır bir durum

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, tam kapanma tedbirini uygulamada vaka artışının tek başına neden olmayacağını söyledi. Akın, "Öyle bir vaka artışıyla karşılaşırsınız ki, hastaneleriniz yatak kapasitelerini aşılma riski ile karşılaşırsınız ya da ölüm hızlarında beklenenden fazla artışlar gözlersiniz. Gelen insanlar hizmet alamayacak derecede zor durumda kalırlar ve siz tedavi edemeden dahi insan kaybı oluşur; bu durumlarda tam kapanma düşünülebilir. Tam kapanma insanlar için çok ağır bir durum olmakla beraber gerektiği durumda uygulamaktan kaçınmamak gerekir." dedi.
 01 Nisan 2021 20:30
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı, Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüste günlük vaka sayısı 40 bin bandına yükselirken, 'tam kapanma' tedbirinin gerekli olup olmadığını değerlendirdi. Akın, tam kapanmanın insanları sadece hafta sonu değil, belirli bir süre evlerinden çıkmasını engellemek olduğunu belirtti. Akın, "Bu sırada bazen sosyal destekler verebilirsiniz. Tam kapanmada belki kısıtlı bir süre alışveriş zamanlarına izin verilebilir. Öyle bir vaka artışıyla karşılaşırsınız ki, hastaneleriniz yatak kapasitelerini aşılma riski ile karşılaşırsınız ya da ölüm hızlarında beklenenden fazla artışlar gözlersiniz. Gelen insanlar hizmet alamayacak derecede zor durumda kalırlar ve siz tedavi edemeden dahi insan kaybı oluşur; bu durumda tam kapanma gerekli olabilir. Ama tam kapanmayla ilgili kriterleri iyi düşünmemiz lazım. Tam kapanma ülkede yaşayan insanlar için çok ağır bir durumdur. Şu anda Fransa, Almanya bazı bölgelerde uyguluyor; ama sosyal desteklere çok fazla ihtiyacınız vardır. O yüzden öncelikle biz kendimiz bu aşama gelmemeyi istemek zorundayız. Toplumdaki bireyler kendilerini koruyacak önlemleri alması lazım" diye konuştu.

'HASTANELERE MÜRACAAT ARTIYOR'

Prof. Dr. Akın, şu anda hastanelerde yatan hasta sayısının arttığını kaydederek, "Hasta kabul edemeyen bir yer ben şu ana kadar duymadım; ama birkaç gün sonra bunu duyma şansımız var. Çünkü vakalar çok fazla bir şekilde artıyor, hastanelere müracaat ediyorlar. Bazı tablolar ağır olarak geliyor. Bunun çeşitli nedenleri var muhakkak. Şu anda hastane kapasitesi götürecek durumda; ama bizim vakaların artışını takip eden 1 hafta 10 gün hatta 15 gün sonra hastane kapasitelerimiz yüklenmeye başlıyor. Bu da çok önemli şeylerden birisi. Bugün vaka çok fazla arttıysa bilin ki Nisan ayının 10-15'inde hastane kapasitemiz bu oranda artmış olacak. Buna bağlı olarak da ağır vakalarımız ve maalesef kaybettiklerimiz olabilir. O yüzden de önlem almanın sırası bugündür. Olabildiği kadar önlemlerimizi hızlı bir şekilde almamız lazım ki bundan 15-20 gün öteye ya da diğer günlere dair risklerle ya da ağır tablolarla karşılaşmayalım. Türkiye şu ana kadar bu ağır tabloyla karşılaşmadı" dedi.

'50 MİLYON KİŞİYİ AŞILARSAK RAHATLARIZ'

Akın, aşı olanların da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerektiğini ifade ederek, "Aşı olanlar her halükarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması lazım. Eğer biz 100 milyon doz aşıyı kullanabilirsek yani 50 milyon kişiyi aşılamış olursak Türkiye'de hastalığın yükünün büyük ölçüde azaldığını görürüz. Hasta görmez miyiz; hasta görürüz, hastaneye yatanları da görürüz, yoğun bakıma yatanları da görürüz; ama hiç olmazsa sistemi tıkayacak, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini engelleyecek derecede bir yükle karşılaşmayız. Gelen miktarı hızla topluma uygulayarak, biz toplumun önemli bir kısmını bağışık hale getirebiliriz" diye konuştu.
DHA
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