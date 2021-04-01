Yüksekova-Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
Hakkari-Yüksekova kara yolunun 30. kilometresindeki Yeniköprü bölgesinde heyelan meydana geldi.
|01 Nisan 2021 20:55
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