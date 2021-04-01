Tiyatro oyuncusu Handan Ertuğrul hayatını kaybetti
|01 Nisan 2021 21:30
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Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatrolarının ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi, Handan Ertuğrul 94 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ertuğrul, 2 Nisan Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Muhsin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
HANDAN ERTUĞRUL KİMDİR?
1927 yılında İstanbul Fatih'te doğan sanatçı ortaokula giderken Ankara Radyosu tiyatro kolunda çalışmış, 1942'de Ankara Devlet Konservatuvarına girmiş, tiyatro ve opera bölümünü 1948'de bitirmiştir. 1949 yılında Devlet Tiyatrolarında stajyer olarak göreve başlamıştır. 1950 yılında sanatçı kadrosu alan Ertuğrul, 1992 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. Operada Mozart'ın Figaro'nun Düğünü'nde Barbarina rolünü oynayan sanatçı, birçok müzikalde de önemli rollerde kendini göstermiştir. Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından biri olan Handan Ertuğrul, Goethe, İbsen, Montherland, Thornton Wilder gibi yazarların yapıtlarını canlandırmıştır. Sesi ve oyunculuk gücüyle sahneye egemen olan sanatçı, altmışlı yıllarda Muhsin Ertuğrul ile evlenmiştir.
GÖREV ALDIĞI OYUNLARDAN BAZILARI:
Faust, Köşebaşı, Çığ, Fatih, Çayhane, Genç Osman, Üçüncü Selim, Misafir, Cengiz Han'ın Bisikleti, Hizmetçiler, Kördüğüm, Andorra, Martı, Üç Kuruşluk Opera.
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