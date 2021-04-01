1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ 2020/7 KPSS tercihleri (Tarım ve Orman Bakanlığı)

2020/7 KPSS yeniden tercihlerinde yeni mahkeme kararı

Üst mahkeme niteliğinde olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamuda çalışanlara tercih hakkı verilmeyen yönetmelik hükmü hakkında yürürlüğü durdurma kararı veren Danıştay 2. Dairesi kararını kaldırdı
 01 Nisan 2021 21:41
+Aa- Yazdır
2020/7 KPSS yeniden tercihlerinde yeni mahkeme kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020/7 KPSS tercihlerinde, kamuda çalışanların, boş kadrolarını tercih etmesini engellemek için yönetmelik düzenlemesi yapmıştı. Tıklayın. Yönetmelik değişikliği sonrasında, 2020/7 KPSS tercihleri için adayların başvurusu alınmış ancak kamuda çalışanların başvurusu reddedilmiştir.

Kamuda çalışanlar, yönetmelik hükmünün iptali için dava çmış ve Danıştay 2. Dairesi,9 ay snra yönetmelik hükmünü iptal etmişti. İptal kararını uygulayan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2347 sözleşmeli pozisyonu bir daha ilana çıkarak, bu kez sadece 2020/7 KPSS tercihleri sırasında kamuda olup da tercih edemeyenlerin başvurusunu almıştır. Başvuran adaylar 2020 yılı mart ayındaki taban puanlara göre kadrolara yerleştirilmiştir. 100 civarında adayın, geçen yıl oluşan taban puanların üstüne çıkarak yerleşmeye hak kazandığı belirtilmiştir.

Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı, yönetmelik hükmü hakkında yürürlüğü durdurma kararı veren Danıştay kararına itiraz etmiştir. İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 2. Dairesinin kararını iptal etmiştir. Bu yeni gelişme 27 Ocak 2021 tarihinde başvuruları sonra eren 2020/7 KPSS yeniden tercih işlemlerinin iptali anlamına gelmektedir. Zira yeniden tercih işlemleri Danıştay 2. Dairesinin kararı üzerine alınmış, ancak üst mahkeme Danıştay 2. Dairesinin kararını kaldırmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak "çalışmalarımız yargı kararları esas alınarak devam etmektedir." demiştir.

İŞTE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI:

Bakanlığımıza yapılan KPSS 2020/7 ve KPSS 2020/7 Mahkeme Kararı Gereği Yapılan Yeni Yerleştirme Hakkında

09/05/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın 2. maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasın İlişkin Esaslara Geçici Madde 19. Olarak eklenen "Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılı içerisinde bu Esaslar kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması yapılmaz." hükmü düzenlenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı aleyhine açılan davada Danıştay İkinci Dairesinin 06.10.2020 tarihli ve E.No:2020/973 sayılı kararı ile "yürütmenin durdurulmasına" karar verilmiştir.

Bu karara karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının itirazı üzerine Danıştay İdare Dava Daireleri Kanununun 20.01.2021 tarihli ve YD. İtiraz No: 2020/628 sayılı kararı ile itirazın kabulü ile "yürütmenin durdurulması isteminin reddine" karar verilmiş olup çalışmalarımız yargı kararları esas alınarak devam etmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
19 Şubat 2021 18:07		 Umarız ÖSYM yeni bir hata yapmaz! 2020/7 KPSS Yeniden Yerleştirmelerinde taban puan uygulaması var mı?
28 Ocak 2021 15:19
Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 2347 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
21 Ocak 2021 10:39		 2020/7 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenen belgeler
11 Haziran 2020 14:46
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
09 Haziran 2020 09:44		 ÖSYM, SGK ile bir Web servis kuramadı. Tarım'da kadrolar yine boş kalacak
19 Mayıs 2020 14:30
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
15 Mayıs 2020 10:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:09 - Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakat sonuçlarını açıkladı23:08 - Danıştayın 'basın kartı yönetmeliği kararına' ilişkin açıklama22:53 - Erdoğan talimat verdi! Marketlerinin sayısı artıyor22:49 - Galericiler, araç fiyatlarındaki artış için bayileri suçladı22:24 - FETÖ'den aranan ve ihraç edilen astsubay yakalandı22:22 - Aksaray Valisi duyurdu: Tedbirler işe yaramaya başladı
22:15 - Samsun Tabip Odası Başkanı koronavirüse yakalandı22:11 - Fahrettin Altun'dan ABD'nin İnsan Hakları raporuna tepki22:08 - 10 yabancı yatırım kuruluşuna usulsüz açığa satış cezası22:07 - Toprak Razgatlıoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı22:01 - Kovid-19 aşısının 'kemoterapiden önce yaptırılması' tavsiyesi21:48 - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
21:41 - 2020/7 KPSS yeniden tercihlerinde yeni mahkeme kararı21:39 - Tarihi mekanlarda simit satıyordu, arkeolog oldu21:35 - Prof. Dr. Ceyhan'dan aşıda 'tek doz' uyarısı21:30 - Tiyatro oyuncusu Handan Ertuğrul hayatını kaybetti20:58 - ASELSAN'ın silahına milli işletim sistemi
20:55 - Yüksekova-Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı: Aşı sıkıntısı yaşıyoruz
Vaka sayısı 40 bini geçti
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
Prof. Balık: BioNTech daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor
Personel 862 bin TL'yi zimmetine geçirdi: Başkan detayları açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceyi gündüze katmak 1
yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 3
hasar tespiti 2
renklerin anlamı 4
ne düğünüme ne cenazeme 6
sası kelimesi 4
influencer kelimesi 1
ırgalamak 1
mazoşist 1
yükselmek 2
SON İLANLAR
MSÜ, sözleşmeli 200 perosnel alacak
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam