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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.
 01 Nisan 2021 21:48
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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.

K.K. (53) yönetimindeki, Ağrı'dan İstanbul'a giden 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 39 kişi ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan bazıları Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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