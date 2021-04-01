Toprak Razgatlıoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
|01 Nisan 2021 22:07
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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testin 2. gününden çekilen sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı." denildi.
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